Video | Violento robo a una joven en plena calle de Merlo: “Me tiraron al piso y se dedicaron a pegarme”

Por la espalda y en la puerta de su casa. Así fue cómo dos delincuentes abordaron a Melisa en el barrio Albatros, partido de Merlo. Al bajarse de su moto, uno de los delincuentes metió su mano por la hendija del casco de la mujer, tirándola al suelo. En el piso y sin oponer resistencia, la mujer de 27 años recibió una golpiza de casi un minuto.

Violento asalto en Merlo: la ahorcaron con su casco

“No se llevaron nada. Ni mochila, ni celular ni casco. Solo se dedicaron a pegarme”, dice Melisa en un móvil de LN+. La víctima, aun dolorida por el ataque recibido, manifestó caer en cuenta de lo que había vivido “recién cuando vio las imágenes de la cámara de seguridad vecinal”.

Al recordar el hecho, Melisa enfatiza en un momento particular: “Cuando me tiran al piso y me quedo de rodillas me empiezan a ahorcar con el casco”. “En ese instante uno de ellos, el que manejaba la moto, le dice al otro: ‘pegale un tiro’”, agrega.

Consultada por LN+ sobre la cotidianeidad en su barrio, Melisa aseguró: “En tema de inseguridad está todo muy, muy jodido”.