Habló la chica que fue víctima de un violento asalto con motochorros: “Me arrastraron varios metros; no fui consciente”

“¡Dale un tiro! ¡Dale un tiro!“. Eso es lo se escuchó el sábado por la madrugada sobre la avenida 38 entre 2 y 3 del Barrio Norte de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. La orden, dictada por unos de los delincuentes, apuntaba a terminar con la vida de Lupe, la joven de 20 años que fue abordada por dos motochorros mientras regresaba a su casa acompañada de su novio.

En diálogo con un móvil de LN+, la víctima sostuvo: “Me arrastraron varios metros porque se me enganchó la cartera. No fui consciente mientras de lo que estaba pasando“.

Lupe, la victima del robo en dialogo con LN+

“Volviendo para mi casa me di cuenta que las cosas no estaban bien y se lo comenté a mi novio. Él salió corriendo para un lado y yo para el otro”, reconstruyó Lupe. A los pocos metros, la joven se percató de que el conductor de la moto empezó a perseguir a su pareja mientras que su secuaz hizo lo mismo con ella.

En palabras de Lupe, “el ladrón que me perseguía tenía un arma. En la desesperación del escape me tropecé y caí”. Sobre las imágenes transmitidas por LN+, la joven aclaró: “En el video de las cámaras de seguridad parece que me resisto, pero en realidad es un intento por sacarme la cartera, que me se quedó enganchada con el buzo”.

Lupe, la víctima del robo tiene 20 años y estudia Administración en la facultad de Ciencias Económicas de La Plata

“Sabía que no tenía que resistirme. Utilizando el celular intentaba liberarme de la cartera, pero no pude”, detalló la estudiante de Administración.

Desidia policial

Consultada sobre la ayuda recibida por parte de la policía, Lupe subrayó: “Me ofrecieron ir a un centro médico, pero yo lo único que quería era irme a mi casa. Desde el lugar en donde me quisieron asaltar, la comisaría está a pocas cuadras”.

“Ni siquiera nos acompañaron a mi casa. A mi novio y a mí nos dijeron ‘los miramos hasta que lleguen’. Ni siquiera nos ofrecieron un móvil, nada”, agregó Lupe.

En relación al desenlace del hecho, la víctima insistió con una idea: “Si no fuera por la ayuda de los vecinos, no sé que habría pasado”. “En este momento, más que el daño físico, lo que me queda es el perjuicio psicológico”, concluyó Lupe.