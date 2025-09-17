Video: el momento en el que un grupo de delincuentes robó un auto en medio de los gritos de los vecinos

En La Matanza, el municipio más poblado y extenso del Conurbano bonaerense, un grupo de delincuentes emboscó a una persona para robarle su vehículo. En las imágenes registradas del hecho se escucha la desesperación de los vecinos ante el accionar de los ladrones.

Le robaron el auto en medio de gritos de los vecinos

Luego de descender de un Fiat Palio gris, los delincuentes abordaron la Volkswagen Suran en modalidad piraña, inhibiendo a su conductor de cualquier tipo de reacción. Sin oponer resistencia, la víctima entregó su vehículo mientras era apuntado por un arma de fuego.

En la grabación puede oírse cómo los vecinos insultan a los ladrones y gritan, entre otras cosas, que activen la alarma vecinal. Pese a esta actitud, no pudieron frenar el robo.

A nivel nacional ya son 108.000 las denuncias radicadas por robo de vehículos en todo el territorio nacional. De las cuales 57.000 pertenecen al territorio bonaerense.

Gran cantidad de los autos robados son abandonados en la villa San Petersburgo, en la localidad de Isidro Casanova, al oeste de la provincia de Buenos Aires. Allí, los delincuentes suelen quitarle las baterías, los neumáticos y los sistemas de sonido a los vehículos.