Villa Gesell: la investigación sobre la muerte de una niña de dos años no tiene por el momento elementos para acusar a la madre

MAR DEL PLATA.- La Justicia mantiene abierta la investigación sobre una mujer que llevó a su hija de 2 años al Hospital Municipal de Villa Gesell con problemas respiratorios graves que, casi una hora después, le provocaron la muerte.

El caso generó inquietud porque la madre de la beba ya perdió otros dos hijos, también de corta edad, con cuadros similares. Por eso se dio intervención a la fiscalía de Pinamar, con jurisdicción en la zona y a cargo de Juan Pablo Calderón, que abrió una causa por averiguación de causa de muerte.

Como primer paso se ordenó la autopsia que, en su resultado preliminar, reveló que la menor falleció por una asfixia obstructiva sin que aparecieran indicios traumáticos, con lo que en principio quedarían descartados posibles hipótesis sobre intervención o autoría de terceros.

El informe forense no resulta determinante y el fiscal, a pesar de no existir evidencias que podrían generar sospechas sobre la madre o alguna otra persona, pidió retener el cadáver bajo custodia judicial. Espera por otros detalles que le permitan completar ese panorama.

Ella y el padre de sus anteriores hijos habían llegado a estar detenidos hace más de una década por supuesta responsabilidad en un caso de abuso y posterior muerte de uno de los niños. Llegaron a juicio oral y público, realizado en Mar del Plata, donde fueron absueltos.

Se trataba del segundo caso fatal que tenía la familia ya que, según fuentes judiciales, algunos años antes ya habían perdido a otro hijo de apenas seis meses. Como en los dos casos posteriores, la causa advertida fue algún tipo de complicación respiratoria.

La beba que falleció esta semana tiene un hermano de 4 años. Frente a la investigación judicial en curso y los hechos que son parte del historial de la mujer, se dispuso intervención del organismo local responsable de Promoción y Protección de los Cuidados del Niño para que verifique en qué condiciones se encuentra el pequeño.

Por el momento ni la madre, de 42 años, ni su actual pareja, de 53 y padre de ambos niños, han sido objeto de medida judicial. Sí se los notificó que hay una causa penal abierta y que de cuyos resultados depende la condición con la que afrontarán su futuro.

La muerte de la pequeña ocurrió el pasado 21 por la tarde. Según contó la mujer a los médicos, se ahogó mientras tomaba la mamadera. Frente a la imposibilidad de resolver el cuadro corrió al hospital en procura de ayuda. Según los médicos, recibieron a la víctima casi sin signos vitales.

A la fiscalía se recurre no porque hayan advertido un panorama directamente relacionado con un delito, sino porque, por comentarios, recordaron que la misma mujer tenía antecedentes de otros dos hijos muertos por causas parecidas. A partir de ahí se abre esta causa que está actualmente en curso.

Como primera medida se dispuso la autopsia y también el allanamiento de la vivienda, de donde se secuestraron distintos elementos de prueba que fueron incorporados al expediente.

En cuanto al pequeño de 4 años, hermano de la niña fallecida, se dispuso la intervención del organismo local y una medida de abrigo en un hogar de niños de Villa Gesell. Así se confirmó que ya no está bajo cuidado directo de la madre.

No se descarta que en próximas horas o días se disponga alguna medida para tomar declaración al niño mediante Cámara Gesell. Se reconoce que por su edad es muy locuaz y, al menos por los primeros datos logrados, estaba presente en la casa cuando la menor se ahogó.

Trascendió como versión que la niña podría haber accedido al biberón, desde la silla en la que estaba y cuando su madre se había alejado un momento. Y que al regreso la encontró ya ahogada.

Desde la fiscalía se ordenó también el secuestro de la historia clínica de la niña y su hermano. No tienen ningún antecedente de golpes, lesiones o situaciones de supuesto abuso.

Se han tomado también otras declaraciones en el grupo familiar y vecinos. Por el momento, según pudo saber LA NACION, sin ningún indicio que pueda generar sospechas.

También se demandaron informes a Mar del Plata para revisar la causa judicial previa en la que la mujer estuvo acusada e incluso privada de libertad, para finalmente resultar absuelta. El caso tiene un detalle puntual: el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 no fue apelado por el fiscal de juicio, Fernando Berlingeri. lo que hablaría de ausencia de elementos como para insistir con la incriminación a la imputada. La fiscal que instruyó la causa fue María Isabel Sánchez, muy conocida por su intervención en el caso de abuso y muerte violenta de la adolescente Lucía Pérez.

“Lo que sí existe es una certeza de lo que no sucedió: no hubo una muerte traumática y no hubo una injuria anal de ninguna naturaleza“, dijo entonces en su alegato la defensora oficial Laura Solari, que representó a la pareja en ese juicio y afirmó su alegato en los resultados periciales. Ante el tribunal advirtió que no solo correspondía absolver a ambos sino también pedirles disculpas porque los habían separado de sus hijos.

Fuentes judiciales aportaron que sí se resaltó que en aquella investigación encarada en los tribunales de Mar del Plata ya se había advertido que la mujer presentaba algún tipo de trastorno facticio que podría incidir sobre las condiciones de maternidad o cuidado de niños, según informe de peritos. Se trata de personas que simulan enfermedades propias no por beneficios, sino para ocupar el lugar de enfermo.

La decisión del fiscal de no entregar el cuerpo a la familia se sustenta en la falta del informe completo de autopsia y otras medidas que incluyen, por ejemplo, un examen toxicológico que permitiría determinar si pudo existir en el organismo de la menor algún tipo de sustancia que pudo haberle provocado el fallecimiento.