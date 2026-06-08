Villa Ortuzar: lo condenaron por suministrarle cocaína a una adolescente que murió de sobredosis

Un vecino del barrio porteño de Villa Ortuzar fue condenado a la pena de dos años y medio de prisión de cumplimiento efectivo por haber sido quien le suministró cocaína a una adolescente de 17 años que murió de sobredosis.

El juez Pablo Vega, que integró de forma unipersonal el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°17, encontró culpable a Christian Gilardenghi, de 49 años, del delito de suministro de estupefacientes a título gratuito para uso de la persona que lo recepta, agravado por haberse cometido en perjuicio de una menor de edad, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

En el alegato, la fiscal María Luz Castany había solicitado la pena de tres años y medio de prisión. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 25 de este mes.

En el veredicto, se rechazaron los planteos de prescripción del caso y la inconstitucionalidad de la calificación penal, planteos que había presentado la defensa. El juez Vega ordenó que, una vez que quede firme la sentencia, se proceda a la detención del hombre.

La víctima murió el 16 de noviembre de 2021 en una casa situado en Mariano Acha 1077, en Villa Ortuzar. Había llegado a las 20.13.

Treinta y tres minutos después, Gilardenghi llamó al número de emergencias 911 y dijo que una amiga suya estaba convulsionando. A las 20.56 volvió a llamar para pedir una ambulancia.

Personal médico del Hospital Tornú que llegó después del pedido de auxilio le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pero la adolescente murió. Eran las 21.15.

De acuerdo con la autopsia, su muerte se produjo por congestión, edema pulmonar y meningoencefálico provocado por una sobredosis de cocaína.

“Con respecto a la responsabilidad del hombre, la fiscal Castany dijo que Gilardenghi le vendía marihuana a la víctima por lo menos desde sus 16 años y que sus mensajes tenían que ver siempre con esa dinámica. Sin embargo, resaltó —de acuerdo con los registros y los testimonios que se recolectaron en la causa— que el imputado le había ofrecido en varias ocasiones estupefacientes y dinero a cambio de que mantuviera relaciones con él, algo a lo que la chica no accedió. Además, recordó que varios testigos indicaron que el hombre le regalaba cocaína desde hacía varios meses, ya que la adolescente no tenía dinero para comprarla y que incluso le había dicho a sus amigas que era ‘un vicio que no quería tener. No solo le facilitó la cocaína al regalársela sino que la inició en ese consumo”, afirmó la representante del Ministerio Público Fiscal en su alegato, según www.fiscales.gob.ar.

Para Castany, Gilardenghi se aprovechó de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba. “La inició en el consumo, le vendió drogas desde sus 16 años, él era una persona adulta, le llevaba 28 años. El imputado sedujo a la víctima para consumir la cocaína dentro del domicilio, sabiendo el perjuicio que es para la salud, dándosela gratis”, se informó en el citado sitio de noticias.