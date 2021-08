Vio a un delincuente ingresar por el balcón de su casa y lo empujó: “No sabía si me iba a violar, robar o matar”

Eran cerca de las 20 del martes cuando María Paz, una joven estudiante que vive en el barrio Villa Argüello en Berisso, salió a su balcón a buscar la ropa que había dejado para secarse. La sorpresa fue enorme: había un hombre que estaba trepando con la intención de ingresar a su casa. Lo tomó de sus prendas y lo tiró hacia planta baja. “No sabía si me iba a violar, robar o matar”, dijo la joven horas después de defenderse.

En diálogo con el medio local 0221.com.ar, la mujer, que vive en una segunda planta, relató que el delincuente tenía la mitad del cuerpo adentro y la mitad afuera cuando lo detectó.

Una vez que el hombre cayó a la vereda luego de que ella lo increpara, la joven incluso bajó a buscarlo, pero el hombre ya había escapado a las corridas.

Aunque María Paz no alcanzó a ver si el intruso estaba armado no dudó en reaccionar: “No sabía si me iba a violar, robar o matar. No se lo iba a permitir así mi vida dependiera de ello”.

La víctima aportó datos sobre el ladrón: “Tenía aproximadamente unos 25 años, tez morena, flaco y vestía una campera blanca con rayas azules en la espalda y pantalón negro. Para mí que entró queriendo buscar suerte y no lo logró, menos conmigo adentro”, completó.

