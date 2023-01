“Yo no soy ninguna put...”: las madres de Enzo Comelli y Blas Cinalli cruzaron a Fernando Burlando

escuchar

Tras las declaraciones testimoniales de algunos familiares de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, la madres de Enzo Comelli y Blas Cinalli cruzaron al abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando. “Quería decirle al señor Burlando que yo no soy ninguna put... Hace tres años que esperé este momento, necesito decirlo”, apuntó María Alejandra Guillén contra el letrado.

María Alejandra Guillén, la madre de Enzo Comelli, fue la primera madre en declarar en la audiencia número 12. “Enzo hacía deportes y trabajaba en un boliche, con eso se pagó sus vacaciones”, comenzó la mujer al referirse a su hijo.

“¿Cómo impactó este evento en la familia?”, preguntó el abogado defensor, Hugo Tomei, mientras la mujer lloraba, en referencia al homicidio de Fernando Báez Sosa. “Nos cambió la vida a todos”, contestó la testigo, que siguió: “Mi vida cambió ese día. No puedo salir a la calle”.

“Sufrimos acosos, llamadas”, señaló la madre de Comelli. Luego, cuando la jueza María Claudia Castro le comunicó que ya podía retirarse, Guillén dijo que quería acotar algo más y aclaró: “Quería decirle al señor Burlando que yo no soy ninguna puta (sic). Hace tres años que esperé este momento. Yo necesito decirlo. Quiero aclararle que yo trabajaba, no era ninguna puta”.

La aclaración dirigida al abogado se remonta a un exabrupto que tuvo Burlando, días atrás, en diálogo con la prensa. En aquella oportunidad, el letrado había sido consultado en relación a una supuesta reacción de los rugbiers, quienes se habrían reído durante la declaración de Pablo Ventura.

“Estoy a muy corto tiempo de empezar a insultar a todo el mundo. Yo pregunto: ¿De qué se ríen, hijos de pu...?”, cuestionó duramente el abogado en aquella oportunidad.

En tanto, ayer María Paula Cinalli, madre de Blas Cinalli y tía de Luciano y Ciro Pertossi, también se refirió al exabrupto de Burlando durante su declaración y le contestó al letrado. “Me ha llamado put... al decirle hijo de put... a mi hijo. Y eso corona una serie de hechos desgraciados que han nacido el 18 de enero de 2020″, sentenció la mujer.

A lo largo de su declaración, la mujer se refirió al crimen y habló sobre su hijo. “Estaba terminando quinto año. Estaba atrasado porque había repetido un par de veces. Jugaba al rugby. Estudiante, deportista y amiguero. Me vino con la propuesta de irse a Gesell. Fue la primera vez que no fui con él”, relató Cinalli.

“Es una desgracia muy grande. No quiero pensar qué han pasado los padres del chico [por Fernando]. Pero nosotros también lo sentimos y los sufrimos”, señaló la mujer en relación al crimen. En ese momento, los padres de Fernando se fueron de la sala de audiencia.

El descargo de Burlando

Tras las declaraciones testimoniales de los familiares de los acusados, Burlando comentó: “A mí me llamó la atención que solamente vengan a hablar de ellos. Van a decir que les duele la muela, que tienen problemas en el almacén, problemas con los medios, con Burlando. Me parece una cosa realmente menor ante toda esta tragedia. A veces te das cuenta los por qué. Después de lo que escuché me doy cuenta por qué estos pibes son así. Jamás tuvieron una opinión, una cuota de amor al prójimo o de condolencias para la familia”.

En ese sentido, aseguró que esperaba una actitud “mucho más inteligente” de la defensa. “Este es un proceso donde la inteligencia es la alcave, tenés que mostrar inteligencia, no veo eso en ninguno de los que pasaron”, concluyó al respecto.

