400 mm en 48 horas: siguen las alertas por tormentas en Corrientes, donde ya hay más de 400 evacuados

El pronóstico para los próximos días es desalentador. Mientras que más de 400 personas permanecen evacuadas y alojadas en escuelas y gimnasios municipales, en el noroeste de la provincia de Corrientes, para los próximos días se esperan tormentas eléctricas y más precipitaciones, al menos hasta el miércoles próximo. El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas de variada intensidad, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de 70 km/h.

Hasta ahora, el mayor impacto de las inundaciones se registra en la ciudad de San Luis del Palmar, unos 30 km al norte de la ciudad de Corrientes. Desde el gobierno provincial se informó que hasta el momento, en todo el distrito, unas 413 personas fueron evacuadas y permanecen en distintos centros asistenciales. La mayoría de ellos pertenecen a San Luis del Palmar y a la ciudad de Corrientes y fueron evacuados por la situación de emergencia hídrica declarada por Defensa Civil, causada por las intensas y persistentes precipitaciones que se registran desde hace varios días.

Por estas horas, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina trabajan de forma conjunta, cotejando información y monitoreando la crecida de los ríos Paraná y Uruguay, ya que un aumento en los caudales podría complicar la situación de las zonas anegadas e, incluso, producir inundaciones en las poblaciones costeras.

Durante los últimos días, diferentes lugares de la provincia de Corrientes atravesaron una situación meteorológica que superó ampliamente los promedios históricos, causada por las fuertes e intensas lluvias. El fenómeno provocó que algunos sectores registraran 300 milímetros de agua, saturación del suelo, colapso de los desagües pluviales, anegamientos como así también interrupciones de los servicios de transporte y energía eléctrica.

En la provincia, se dispusieron distintos operativos de evacuación Gendarmería Nacional

En San Luis del Palmar, en apenas 48 horas cayeron alrededor de 400 milímetros de agua, una cifra excepcional que desbordó riachuelos y volvió intransitables numerosas calles. La magnitud de la tormenta generó escenas de gran impacto, con viviendas rodeadas por el agua y familias que tuvieron que abandonar sus hogares de manera urgente.

El intendente de San Luis del Palmar, Néstor René Buján, informó que si bien hubo una leve mejora en algunos momentos, como en la tarde de ayer cuando paró la lluvia, el alivio fue pasajero. “Tuvimos buen tiempo durante el día, pero por la tarde el clima cambió rotundamente y volvió la lluvia“, dijo a medios locales. Así es la incertidumbre que viven por estas horas los vecinos frente a un clima inestable y persistente.

Desde la noche del viernes último, la policía de Corrientes patrulla la zona inundada con el objetivo de resguardar las viviendas afectadas y prevenir hechos delictivos en las casas de las familias evacuadas.

Las lluvias persistentes y la rápida crecida sorprendieron a cientos de vecinos de San Luis del Palmar, durante la Navidad. La acción coordinada de Prefectura Naval, de Defensa Civil, de Bomberos y de las policías de las distintas jurisdicciones permitieron trasladar con camiones y gomones a más de 400 personas que ya estaban aisladas por el agua.

Además, se conformó el Comité de Crisis, que sigue llevando a cabo distintas tareas en sectores urbanos y rurales, ya que continúa la acumulación crítica de agua, cortes de calles, dificultades de movilidad y afectación de servicios.

“Se llevó comida caliente, colchones, agua y artículos de limpieza a los centros de evacuados”, aseguró José Irigoyen, ministro de Desarrollo Social de la provincia , a los medios locales, mientras recorría los centros de evacuación de San Luis del Palmar, junto a Buján y la viceintendenta Victoria Navarro.

“En momentos difíciles, estamos acompañando a los municipios que más lo necesitan”, agregó Irigoyen e informó que se llevaron equipos del Ministerio de Salud Pública de Corrientes para proveer acompañamiento sanitario. La subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo, informó que se está dando atención pediátrica y médica para adultos y servicios de enfermería, garantizando el acceso a controles, consultas y asistencia básica.

Tras recorrer las zonas afectadas por las intensas lluvias, Irigoyen, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de la localidad de Empedrado, también afectada por el temporal, Rubén Fernando Echeverría, con el objetivo de coordinar acciones destinadas a las familias damnificadas por las condiciones climáticas.

“El agua no da descanso”, tituló el diario El Libertador, de Corrientes, que difundió imágenes de la inundación y advirtió que continúa vigente la alerta amarilla.

“Son más de 300 las personas que debieron evacuar sus hogares, entre ellos 90 familias y con vista de evacuación de 30 más. La alerta se mantiene en las localidades de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar”, se informa.

Este tipo de alerta, explicó el Servicio Meteorológico Nacional, prevé tormentas de variada intensidad, algunas con posibilidad de ser localmente fuertes. Las tormentas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Se advierten valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.