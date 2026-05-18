Día de la Escarapela: por qué se festeja cada 18 de mayo

El Día de la Escarapela se conmemora el 18 de mayo de cada año en la Argentina, en honor a esta insignia nacional que es utilizada en fechas patrias, festividades y jornadas de índole nacional.

Por qué se celebra el Día de la Escarapela senadosantafe.gob.ar

Este elemento se convirtió en una herramienta fundamental y popular en representación del territorio argentino. Con los años se lograron cientos de interpretaciones, con distintos materiales y formatos. El creador de dicha insignia fue Manuel Belgrano durante una etapa clave de la historia del país.

¿Por qué se celebra hoy el Día de la Escarapela?

En 1812, las Provincias Unidas del Río de la Plata se encontraban en un pleno trabajo por la independencia nacional. Luego de la Revolución de Mayo de 1810, que dio inicio a un proceso de ruptura con el dominio colonial español y comienzo de una nueva nación, el Jefe de Regimiento de Patricios era Manuel Belgrano, uno de los máximos exponentes de la época, que llevaba a cabo tareas claves para la consolidación de la región.

Fue durante una misión en el río Paraná, cuando el abogado ideó una distinción que lograra diferenciar sus soldados de los realistas. De esta manera, el 13 de febrero de ese año, emitió una solicitud al Primer Triunvirato para crear un nuevo símbolo nacional. Al conseguir la aprobación del consejo, creó una escarapela con los colores celeste y blanco.

La Revolución de Mayo de 1810

La elección de color cuenta con diferentes teorías y relatos. La primera explica que el prócer se inspiró en el cielo. Sin embargo, existen otras fuentes que lo asocian con los tonos de la Inmaculada Concepción de la Virgen o incluso la Virgen de Luján, conocida patrona del pueblo argentino años más tarde.

Los soldados comenzaron a utilizar la escarapela, siendo el único grupo selecto en vestir esta insignia por un tiempo. Semanas más tarde, el 27 de febrero, Belgrano realizó uno de los actos más importantes de su carrera al elaborar la bandera nacional. Con los años, el uso de la escarapela se extendió hacia otros sectores de la sociedad, que decidieron llevarla en diferentes fechas patrias.

Manuel Belgrano Archivo

Sin embargo, el Día de la Escarapela no recuerda en sí el día que de su creación. La fecha recuerda el 13 de mayo de 1934, cuando la profesora Carmen Cabrera y los profesores Benito A. Favre y Antonio Ardissono crearon una propuesta para conmemorar esta insignia el día 20 del mismo mes. En respuesta, el Consejo Nacional de Educación decidió modificar la propuesta y cambió la jornada al 18 de mayo. La decisión se debe a que esta fecha da inicio a la Semana de Mayo, una de las más importantes de la historia nacional.

La Semana de Mayo es una serie de festividades patrias de gran importancia para la historia del país, que concluye con el 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo. En 1951, la efeméride fue incluida por primera vez en el calendario escolar. Durante estos días, se suele vestir la escarapela en diferentes formatos. Otras fechas en la que los argentinos utilizan esta insignia patria es el 9 de julio, Día de la Independencia y 20 de julio, Día de la Bandera.