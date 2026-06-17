Llegó el frío: 6 cafecitos para reconfortar el día

Después de semanas de mucha humedad, finalmente volvió el sol. Y con él, el frío seco e intenso. Un momento perfecto para elegir reconfortarse en alguno de estos seis espacios que entienden que un buen café es una gran excusa para una pausa. Siempre, claro, de la mano de Club LA NACION.

Borja Specialty Coffee

En Borja el maridaje del café es cosa seria

Red social: www.instagram.com/borjacafe

Beneficio: 20% todos los días

El dato: también ofrecen almuerzos con wraps, ensaladas y sándwiches

Café de especialidad con estética cuidada e ideal para una pausa en un entorno muy instagrameable. La carta se destaca por delicias como el alfajor de almendras y el roll de canela, preparados con la dedicación de quien entiende que el detalle hace la diferencia. El espacio combina diseño contemporáneo con una propuesta gastronómica que va más allá del café, porque también hay opciones para el desayuno, el almuerzo o la merienda.

Scarlett

Pasá por Scarlett y llevate no solo un gran café, sino una tentación dulce también

Sitio web: www.scarlett.com.ar

Beneficio: 20% en take away de lunes a miércoles

El dato: su cheesecake de pistacho con ganache de chocolate blanco es uno de los más pedidos del momento

Scarlett es una cafetería y pastelería porteña con local en Palermo Soho que se convirtió en un clásico del barrio desde su apertura. Su propuesta gira en torno a la pastelería artesanal de autor: tortas por encargo, minicakes, cheesecakes en más de doce versiones, cupcakes, budines, rolls de canela y manzana, croissants y mucho más. También sirve café de especialidad y opciones de almuerzo.

Trece Café

Trece Café llevó el buen café de especialidad a Vicente López

Red social: www.instagram.com/trece_cafe

Beneficio: 20% de lunes a jueves

El dato: el nombre viene de que el 13 es el número que siempre les trajo buenas anécdotas

Trece Café nació en 2022 de la mano de cinco amigos fanáticos del café que salían juntos una o dos veces por semana a probar distintas cafeterías. Es un café de especialidad en Vicente López con una propuesta simple y bien ejecutada: café de calidad, pastelería artesanal y un espacio acogedor donde la experiencia importa tanto como el producto.

Ninina

Ninina propone combinaciones infalibles para los días más frescos

Sitio web: www.ninina.com

Beneficio: 20% todos los días

El dato: en 2025 recibió el reconocimiento mundial de estar en el puesto 64 del ranking The World’s 100 Best Coffee Shops, la primera cafetería de Buenos Aires en aparecer en esa lista y la octava de toda Sudamérica

Fundada en 2013 en Palermo, Ninina es un restaurante, café de especialidad y pastelería con tres locales en Buenos Aires que se consolidó como una referencia ineludible del brunch porteño. Su propuesta se basa en la excelencia de lo simple y lo artesanal: ingredientes frescos, orgánicos y naturales, con la materia prima como protagonista. En 2017 crearon su propio laboratorio de café en el local de Holmberg, donde tuestan y catan granos frescos de última cosecha adquiridos directamente del productor, para garantizar que cada taza llegue a la mesa en su pico de sabor. La carta va del desayuno a la cena, con platos que rotan por temporada.

Gontran Cherrier

Si buscás un auténtico croissant, Gontran Cherrier es el lugar para probarlo

Sitio web: www.gontrancherrier.com.ar

Beneficio: 30% para socios BLACK de lunes a jueves y 20% para BLACK y Premium todos los días

El dato: es el único local de Buenos Aires que importa harina y manteca directamente de Francia para garantizar el sabor auténtico del croissant y la baguette parisinos

Gontran Cherrier es la boulangerie francesa del maestro panadero de cuarta generación que lleva su nombre, con más de 60 locales en el mundo y su primera sede latinoamericana en Buenos Aires. Desembarcó en la ciudad en 2019 de la mano del exfutbolista Renato Civelli, con un local de tres pisos en Palermo Soho que replica la experiencia de un bistró parisino: mesas de rotin en la vereda, vitrina con éclairs, croissants, pains au chocolat, lingotes y macarons, y una terraza con cócteles y vinos. Tiene locales también en Belgrano, Recoleta y Retiro.

Ávito Bistró Café

Ávito se emplaza dentro de un antiguo convento, y la arquitectura es parte central de la experiencia

Red social: www.instagram.com/avito.bistrocafe

Beneficio: 15% de lunes a miércoles

El dato: montado dentro de un convento de más de 120 años en Villa Devoto, conserva elementos históricos como las baldosas originales de la ciudad italiana de Savona

El proyecto porteño del chef cordobés Julio Figueroa abrió en 2024 dentro del complejo Cassa Devoto y fue elegido por Time Out como uno de los mejores del barrio. La propuesta es honesta y de temporada: cocina de comfort food que cruza lo tradicional con lo contemporáneo, con una carta corta que rota según los productos del momento. Para el desayuno y la merienda hay una selección de laminados y panadería artesanal. Para el mediodía y la noche, la propuesta se amplía con platos de autor, buena coctelería y vinos naturales.

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