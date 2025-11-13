6 lugares para viajar con los sabores

1. Gontran Cherrier

El croissant de Gontran Cherrier es cosa seria: se elabora con manteca Isigny Sainte-Mère

Con locales en distintos puntos de la ciudad, Gontran Cherrier acerca a Buenos Aires la experiencia de una auténtica boulangerie francesa. Sus croissants se elaboran con manteca Isigny Sainte-Mère y sus panes con harina Foricher, ambos ingredientes con sello Label Rouge importados desde Francia. La carta combina viennoiseries clásicas, sándwiches en baguette, quiches y ensaladas, y cada sucursal replica el estilo parisino que distingue a la marca.

30% para socios BLACK de lunes a jueves y 20% para BLACK y Premium todos los días

2. Ave Caesar

Las milanesas de Ave Caesar nunca fallan

Con locales en los principales shoppings, Ave Caesar es una cadena bien argentina dedicada a los clásicos que nunca fallan: milanesas generosas, pollo en distintas versiones, sándwiches abundantes y guarniciones tradicionalísimas. Su propuesta apunta a resolver almuerzos rápidos y sin complicaciones, con porciones rendidoras y combos accesibles. Ideal para una comida al paso con sabores familiares.

20% de lunes a miércoles

3. Yoko’s Sushi Bar & China Grill Nikkei

Los sabores de Oriente y la influencia nikkei confluyen en Yoko's

Con raíces desde 1999 en Buenos Aires, Yoko’s fusiona sushi, cocina china y ceviches al estilo nikkei, ese híbrido de tradición japonesa y sabor peruano. Sus rolls especiales y mezcla de sabores invitan a una experiencia informal pero refinada. Con estética contemporánea, mesas visibles de sushimen y una carta que recorre cortes, baos, rolls y wok, se posiciona como una opción versátil para explorar lo mejor del oriente-latino.

20% de martes a domingo

4. Milión

Platos tentadores y clásicos pero con una vuelta de tuerca, la promesa de Milión

En una mansión neoclásica de Recoleta, Milión ofrece una cocina bien criolla con toques distinguidos que realzan los sabores locales. Su carta combina clásicos argentinos reinterpretados (empanadas, carnes, risottos con ingredientes de estación) con una coctelería cuidada y un jardín que es uno de los más lindos de la ciudad para tomar algo al aire libre. El ambiente mezcla arte, música y arquitectura, logrando una experiencia porteña auténtica y elegante.

20% en café y patisserie, almuerzos y cenas todos los días

5. Osaka

Osaka garantiza un sofisticado festín nikkei

Con origen en Lima en 2002 y desde 2005 en Buenos Aires, Osaka propone una cocina nikkei que combina técnicas japonesas con sabores peruanos en versiones modernas y cuidadas. Sus ceviches, tiraditos y rolls creativos conviven con platos calientes al wok y cócteles de autor que siguen la misma línea de fusión. Con ambientes elegantes y mesas siempre buscadas, es uno de los referentes porteños para una salida especial con impronta latino-oriental.

20% para socios BLACK y 15% para Premium de domingo a miércoles

6. SushiClub

¿Lo mejor del sushi? Servirse del medio y compartir entre todos

SushiClub se impone como un referente de sushi y cocina asiática de tendencia en Buenos Aires, con diversos locales que ofrecen combinados creativos, rolls especiales y ambientes pensados para una salida con gusto contemporáneo. Su carta propone piezas generosas (como el Buenos Aires Roll) y platos calientes al wok. Perfecto para una cena entre amigos o una salida urbana donde el sushi se transforma en protagonista.

2x1 en porciones y combinados los miércoles y jueves y 20% todos los días, en locales adheridos