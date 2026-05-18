Uno por uno: los cinco lugares de Ushuaia donde buscarán el origen del brote de hantavirus en un crucero

USHUAIA (De una enviada especial).- Dos semanas pasaron desde que el brote de hantavirus a bordo de un crucero que había zarpado del puerto de esta ciudad provocara una alerta internacional. A partir de hoy, recién, desplegarán en cinco puntos de áreas naturales de la zona las tareas de captura de roedores silvestres y toma de muestras para la investigación epidemiológica y ambiental local.

En el operativo, que incluirá la colocación de trampas, la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental de la cartera sanitaria de Tierra del Fuego trabajará con un equipo de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis-Malbrán), que llega esta tarde.

“Las tareas se van a desarrollar en sectores seleccionados de acuerdo con criterios ecológicos y ecoepidemiológicos asociados a la presencia de especies reservorio del hantavirus, priorizando además áreas con baja circulación de personas para garantizar la seguridad de la población y el adecuado desarrollo de las actividades de campo”, informó el Ministerio de Salud nacional a través de un comunicado difundido hace instantes.

El equipo de tres biólogos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) colocará trampas en sectores dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego y en al menos otros cuatro sitios ubicados más allá del relleno sanitario que quedó bajo la lupa tras la versión de que la pareja neerlandesa de ornitólogos, a partir de la cual se dieron el resto de los contagios en el MV Hondius, podría haber visitado sus inmediaciones, como suelen hacerlo observadores de aves propias de esta zona.

Esos lugares incluyen Playa Larga, Baliza Escarpados, los alrededores del Camping Olivia y la Estancia Túnel. También relevarán las inmediaciones del basural a cielo abierto.

Esperan capturar ejemplares del ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), reservorio conocido del virus hanta Andes Sur en la zona de bosques andinos patagónicos, y también otras especies presentes en esta región, como la olivácea o de pelos largos (Abrothrix hirta y A. olivacea).

Los ratones colilargos, representados por varias especies del género Oligoryzomys, son reservorios de distintos genotipos del virus hanta distribuidos en el país: una vez infectados, pueden eliminar partículas virales al ambiente durante largos períodos.

En el caso del virus Andes, según coinciden especialistas consultados por LA NACION, el único reservorio natural es el colilargo del sur. Otras especies, como la olivácea o de pelos largos, pueden infectarse y transmitir la enfermedad, pero durante un período muy breve, ya que su sistema inmunológico desarrolla anticuerpos que eliminan el virus, lo que impide su transmisión sostenida al ambiente.

Hasta ahora, lo que se conoce es que estos roedores están presentes desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, no así el virus Andes, cuya circulación documentada llega hasta Chubut.

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