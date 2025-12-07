“Carlo Acutis me llamó del cielo”. La milagrosa recuperación de una niña diagnosticada con un tumor encefálico inoperable

MENDOZA.- Es una recuperación milagrosa y emocionante. Y todo indica que San Carlo Acutis, el “influencer de Dios”, hizo su trabajo. Se trata del sorprendente avance en el estado de salud de Micaela González, una pequeña sanjuanina de 5 años, a quien en julio pasado le diagnosticaron un tumor inoperable en la cabeza que, misteriosamente, está desapareciendo de raíz. El asombro también se produjo entre los equipos médicos, en medio del tratamiento que se le realizó en el Hospital Juan P. Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires, durante agosto último.

En diálogo con LA NACIÓN, Samantha Stephanie Sánchez Hurtado, de 38 años, madre de Micaela, no deja de mostrarse conmovida por lo que está viviendo con su hija, con el acompañamiento de su esposo, Pablo Ismael González, de 31, quien se encargó de indagar y aprender cada vez más de la preocupante afección. Ambos, jamás desistieron, no pararon de moverse, le demostraron a su pequeña hija que todo iba a estar bien y se aferraron a la fe, justo en los días en que Acutis estaba por ser canonizado, a comienzos de septiembre pasado.

Micaela estuvo internada en el Hospital Garrahan, donde recibió tratamiento para el tumor encefálico inoperable por el que se estimaba que tenía apenas seis meses más de vida gentileza

“De la primera a la última resonancia, con y sin contraste, hubo un cambio tremendo del tumor. Está eliminado casi por completo: era como una tela de araña, ahora solo queda un pequeño hilito. La oncóloga quedó sorprendida y se superaron las expectativas, de achicarlo y frenarlo”, relató emocionada, y agregó: “Mi niña ha vuelto a ser la misma de antes: pasó de estar cansada y en cama a no quedarse quieta. Volvió a ser chispita. Clínicamente está perfecta, y ya tuvo su colación en la escuela, y ahora empieza primer grado”.

A comienzos de este año, la niña fue diagnosticada con un tumor en el tronco encefálico, que era inoperable. De igual forma, sus padres decidieron llevarla al reconocido hospital nacional de referencia pediátrica, sabiendo que era un proceso difícil.

“Estábamos destruidos, desahuciados, pero no bajamos los brazos”, contaron a LA NACION. En tan solo cuatro meses, Mica tuvo una recuperación inexplicable y ya se encuentra de regreso en su provincia natal, haciendo una vida normal. Fue un tratamiento de radioterapia y corticoides, pero el resultado no deja de sorprender a los profesionales, sobre todo por lo que muestran los últimos análisis e imágenes que se le practicaron. “Cuando la oncóloga vio la última resonancia, nos dijo que estaba todo perfecto. Ahora hay que esperar y seguir rezando. Pasamos de los seis meses de expectativa de vida que nos dieron a ver nuevamente a nuestra hija con una vitalidad impresionante”, señaló Samantha.

Estampitas de Carlo Acutis, un rosario y hasta un crucifijo, entre los objetos religiosos que Micaela recibió de fieles y seguidores del "Influencer de Dios" para que se recuperara del tumor gentileza

“Carlo Acutis me llamó del cielo”; “Carlito fue el que me curó”. “Siempre lo busco cuando visitamos San Expedito”, son algunas de las frases que decía Micaela mientras su madre le contaba a LA NACION los detalles de la impactante historia. “Cuando hablo con la gente le pido que le hable a Carlo Acutis, es muy milagroso”, indicó la joven madre, quien no dejó de agradecer a toda su provincia por el apoyo brindado y a cada persona que se sumó en oración.

Así, en el medio de esa dramática realidad inicial apareció con fuerza la fe, de la mano de los seguidores argentinos del ciberapóstol italiano, canonizado el 7 de septiembre por el papa León XIV, quien ya tiene al menos dos milagros comprobados en su haber.

De hecho, en Mendoza hay una comunidad que venera a Acutis que no para de crecer, a la par de la primera y moderna capilla del mundo que se construye para venerar al santo millennial en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, que está prevista abrir sus puertas a fines de 2027.

Luego del tratamiento que recibió en el Hospital Garrahan, que redujo de forma milagrosa el tumor encefálico, Micaela pudo regresar a San Juan y hasta "recibirse" de la sala de cinco años; el año próximo comenzará primer grado gentileza

Ese espacio ya se perfila como el principal santuario de peregrinación de jóvenes de todo el mundo. La madre de Acutis, Antonia Salzano, ya dijo que se convertirá en “un faro de luz”.

Es más, desde que se conoció el diagnóstico de la enfermedad de la niña sanjuanina, miembros de esta congregación se sumaron en oración por Micaela e hicieron algunos aportes invaluables. “A esta familia les habían dicho que la niña tenía un tumor no operable en la cabeza, y le dieron seis meses de vida. Le mandamos la estampita y otros materiales que nos dio la mamá de Carlo Acutis, además de pedir por la pequeña y entregarnos en oración”, contó a este diario uno de los fieles mendocinos.

“Los padres ofrecieron la enfermedad de su hija a San Carlo Acutis y terminó cambiando el cuadro: no se operó y está sana”, completó otra fuente consultada por este medio.

Desde que Micaela empezó a sentirse mal, con dolores de cuello y desequilibrios al caminar, Samantha no para de recordar cada momento que vivió en vinculación con la fe, con Acutis, con San Expedito y con María Auxiliadora, a quienes venera, a pesar de no ser practicante. Ella es católica; su marido, evangelista. También, son seguidores de la Difunta Correa.

“Cosas hermosas y sorprendentes”

“Sin dudas, esto es un milagro. Nos pasaron muchas cosas hermosas y sorprendentes durante todo el duro proceso. Desde una llamada de personas muy devotas de Acutis, hasta recibir estampitas, medallitas y reliquias del joven santo, como un pedacito de tela de una prenda suya; incluso estar en la iglesia Santa María, en Buenos Aires, donde hay un altar con reliquias de Acutis. También, siempre tuvimos presente a San Expedito, muy querido en San Juan, y a la Virgen, que siempre nos ayudó”, sostuvo la mujer, aun conmovida por el camino recorrido, ahora con más alivio y esperanza.

Ya recuperada del tumor del tronco encefálico, Micaela será controlada clínicamente en pocos meses gentileza

“Desde esos primeros acercamientos y oraciones a Acutis, ya en la primera sesión de radioterapia, Mica empezó a tener otro ánimo y a recuperar su vitalidad. Parecía que en las sesiones le inyectaban vida; empezaba a sentarse para comer, con mejoras constantes cada día”, sostuvo.

LA NACION preguntó sobre este caso al Arzobispado de Mendoza, desde donde explicaron que el sacerdote Osvaldo Scandura, a cargo de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Chacras de Coria, de la que dependerá el moderno templo de Acutis, es quien sigue de cerca lo ocurrido. “Simplemente decir que la enfermedad estaba, que a la madre le llegó una estampa con reliquia que nos había enviado la mamá de San Carlo Acutis. Estoy convencido que la intercesión de Carlo ha obrado en ella, como en otras personas que han le han pedido por algo específico. Es algo que uno en la fe recibe como un regalo, como algo extraordinario”, expresó el sacerdote, y agregó: “Sabemos que andar este camino como peregrinos va mas allá de algunas gracias particulares que uno pueda recibir. El gran milagro es tener la convicción que la vida Dios la da y Dios la pide. Por eso, estamos atentos a pedir en primer término que en nosotros se cumpla su voluntad”.

Samantha contó que Micaela tendrá nuevos controles antes de que termine el año y que comenzarán a colocarle las vacunas correspondientes a su edad. “Y así seguir volviendo a su vida normal. Ya terminó la escuela y recibió una ovación. Agradezco todos los días a todos los santos, ángeles y arcángeles, que se han portado demasiado bien con nosotros. Se nota que han trabajado en conjunto”, relató, aún emocionada, mientras el caso sigue impactando a todos.

"Carlo Acutis me llamó del cielo" cuenta Micaela al referirse a la delicada situación de salud que atravesó al ser diagnosticada con un tumor inoperable en la cabeza por el que fue tratada en el Hospital Garrahan gentileza

“Que la gente que está pasando por cosas parecidas se aferre a Carlo Acutis”, expresaron a LA NACION un grupo de fieles seguidores en Mendoza del “evangelizador de las redes” o “beato de internet”, como también se lo conoció al joven santo, que no para de dejar huella en todo el mundo.

De a poco, según contaron a este diario, además de seguir los tratamientos médicos correspondientes, empiezan a aparecer más reportes de personas que muestran mejoras significativas en sus situaciones personales por la intercesión del “influencer de Dios”.

Acutis había nacido el 3 de mayo de 1991, en Londres, y murió el 12 de octubre de 2006, en Lorza, Italia. Durante su corta vida jamás se despegó de su devoción por la fe católica, y la puso al servicio de la comunidad, como aficionado a la informática. No solo se dedicó a ayudar al prójimo sino que se encargó de crear contenidos y difundir material por internet sobre la Virgen María y documentar diversos milagros eucarísticos reportados en el mundo.

“La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo”, decía en sus publicaciones y videos en línea. En 2020 fue beatificado por el papa Francisco, tras reconocerse que curó a un niño brasileño de una enfermedad congénita. Luego se le atribuyó un segundo milagro, con una estudiante costarricense de 21 años, quien había sufrido un severo trauma cerebral tras caer de una bicicleta.