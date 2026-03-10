8M: los 10 puntos centrales del documento que se leyó en la marcha en Buenos Aires

En la marcha del 8M en Buenos Aires, las organizaciones convocantes difundieron un documento que fue leído durante el acto central. El texto reúne más de 700 adhesiones de colectivos feministas, sindicatos, organizaciones sociales, referentes de derechos humanos y espacios partidarios , y se presenta como la plataforma política del Paro Internacional Feminista.

La proclama, de casi 30 páginas, combina definiciones históricas del movimiento con una extensa enumeración de reclamos sobre economía, trabajo, violencia de género, políticas sociales, salud, educación y soberanía territorial. También incorpora un posicionamiento internacionalista sobre distintos conflictos y acciones bélicas en el mundo. Todo el texto está atravesado por la consigna principal elegida para esta edición: “Unir las luchas para derrotar las reformas esclavistas de Milei, el FMI y sus cómplices”.

El documento sostiene que las políticas oficiales profundizan el ajuste, la represión y el retroceso de derechos, y convoca a sostener la movilización como método para enfrentar lo que describe como un “proyecto de saqueo y crueldad”. Desde esa perspectiva, las organizaciones plantean un llamado a la unidad transfeminista y a la articulación con otros sectores sindicales, estudiantiles y comunitarios.

Los 10 temas centrales del documento del 8M

1. Rechazo a las reformas económicas y laborales: El texto cuestiona las medidas económicas del Gobierno, a las que define como “reformas esclavistas”, y denuncia que profundizan el ajuste, la precarización laboral y la pérdida de derechos. También rechaza la reforma laboral y los cambios en los convenios colectivos.

2. Soberanía económica y deuda: Las organizaciones consideran que la deuda con el Fondo Monetario Internacional es “ilegítima e impagable” y sostienen que funciona como mecanismo de subordinación. Reclaman soberanía económica y el fin de las políticas dictadas por el poder financiero.

3. Violencias de género y femicidios: El documento denuncia la magnitud de la violencia por motivos de género y exige políticas públicas integrales con presupuesto. Cita cifras de femicidios, travesticidios y transfemicidios registradas en 2025 y en los primeros meses de 2026.

4. Defensa del derecho al aborto: Reclama el cumplimiento efectivo de la Ley 27.610 en todo el país y el acceso garantizado a métodos anticonceptivos, misoprostol, mifepristona y AMEU. También exige la provisión de medicamentos y la producción pública de insumos.

5. Críticas al enfoque punitivista: El documento rechaza la baja de la edad de punibilidad, la criminalización de la protesta y las persecuciones a organizaciones sociales, comunidades indígenas y personas migrantes. También cuestiona el avance sobre periodistas y trabajadoras de comedores.

6. Crisis social, cuidados y trabajo comunitario: Las organizaciones sostienen que las reformas descargan el ajuste sobre mujeres y diversidades. Denuncian la feminización de la pobreza y reclaman el reconocimiento del trabajo comunitario y mejoras en los programas sociales.

7. Cuestión ambiental y extractivismo: El texto rechaza lo que define como “reforma extractivista”, reclama la defensa de bienes comunes y cuestiona la regresión de leyes ambientales. También exige presupuesto para brigadistas y se pronuncia contra la privatización del Río Paraná.

8. Educación, salud y políticas previsionales: La proclama critica el proyecto de “Libertad Educativa”, alerta sobre recortes en salud y discapacidad y reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. También pide la recomposición jubilatoria y la restitución de moratorias.

9. Internacionalismo feminista: El documento adopta una posición internacionalista y se pronuncia sobre conflictos en Gaza, Irán, Venezuela, Cuba, Haití y otros territorios. Rechaza lo que describe como “avanzadas bélicas imperialistas” y manifiesta solidaridad con organizaciones feministas de otros países.

10. Llamado a un Paro Nacional: Como cierre político, la proclama convoca a un nuevo Paro Nacional que unifique las luchas contra las políticas económicas actuales y reafirma la movilización callejera como herramienta para “defender y conquistar derechos”.

El texto completo