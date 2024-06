A cuantos años condenaron a Juan Darthés y qué dijo Thelma Fardin

Escuchar

La Justicia de Brasil condenó este lunes a seis años de prisión a Juan Darthés por la causa de abuso sexual agravado contra Thelma Fardin. Esta misma determinó, sin embargo, que el actor gozará de un régimen semiabierto, lo que significa que podrá salir de la cárcel durante el día para realizar diferentes actividades y luego, por la noche, deberá volver a su celda.

La noticia de la condena al actor sorprendió al mundo del espectáculo y, en la tarde del mismo día, Thelma Fardin, junto a la organización no gubernamental Amnistía Internacional, dio una conferencia de prensa al respecto de la decisión judicial. Cabe recalcar que la actriz había apelado un anterior fallo favorable Darthés cuando quedó absuelto, sin embargo, en esta segunda instancia, se conoció la decisión firme del país vecino.

“La justicia de Brasil declaró la culpabilidad del actor en el juicio por violación contra Thelma Fardin. Los jueces enviaron un claro mensaje de justicia. Firme paso en la lucha por los derechos de las víctimas de violencia sexual y de género”, escribió Amnistía internacional desde su cuenta de X una vez que se conoció el fallo.

La palabra de Thelma Fardin: “Había perdido la fe en la Justicia”

En la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede de Amnistía Internacional junto con su abogada, Carla Junqueira, Thelma Fardin le agradeció a la Justicia brasilera y a la gente que la apoyó y creyó en su testimonio. Al mismo tiempo repasó el calvario que atravesó hasta conocer el dictamen final.

“Nos hemos tenido que sentar en muchísimos escenarios adversos. Este es un escenario para el que no estaba preparada, porque ya había perdido la fe en la Justicia. Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todo aquel que está sufriendo algún tipo de abuso”, señaló y agregó: “Es muy difícil llegar hasta acá”.

Además, le envió un mensaje a las víctimas de abuso que todavía no se animaron a denunciar: “Hay una posibilidad de reparación, de reparación en la Justicia, como es hoy en mi caso, y sobre todo hay una posibilidad de reparación que nos involucra a todos como sociedad, desde la empatía. Por eso, si tenés a alguien que cuenta su historia, que está al lado tuyo, empatizá y no la juzgues por qué tardó en hablar”.

“A la justicia la tenemos que construir entre todos, es una responsabilidad. A mí me dijeron que vaya a la Justicia, que espere. Y al fin, dice que es culpable. Escuchó mi palabra, me cree”, sostuvo.

Hacia el final, Fardin apuntó contra quienes la criticaron a lo largo del proceso judicial y la denuncia: “Han dicho que lo hacía por la fama. No se me cruza por la cabeza a quién se le puede ocurrir, que a alguien le gustaría ser famosa por el hecho más doloroso de su vida, pero si mi voz y mi cara sirvieron para que alguien se anime a hablar, me he puesto a disposición para que así sea. Hasta han dicho que robaba o que tenía un tipo de acuerdo, que sacaba algún rédito. Fui víctima de incontables ataques y, sin embargo, no claudiqué porque somos millones los y las que decimos ‘no nos callamos más’“.

