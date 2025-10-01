Murió Jane Goodall, la reconocida primatóloga británica, a los 91 años

A los 91 años, murió la primatóloga Jane Goodall, una de las mayores conservacionistas del mundo. La investigadora británica, que ganó estatus científico al describir el comportamiento de los chimpancés en estado salvaje en el Este de África, falleció este miércoles en Los Ángeles, mientras se encontraba en una gira de charlas por los Estados Unidos.

“Falleció debido a causas naturales”, informó en un comunicado el instituto que ella fundó y lleva su nombre. La también Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas tuvo una carrera científica llamativamente prolongada.

Tenía tan solo 29 años en el verano de 1963, cuando la National Geographic Society, que apoyó financieramente sus estudios de campo en la Reserva de Chimpancés del Parque Nacional Gombe Stream (Tanzania), publicó su relato de 37 páginas sobre las vidas de Flo, David Greybeard, Fifi y otros miembros de la tropa de primates que había observado.

Sus hallazgos sobre cómo los chimpancés salvajes criaban a sus crías, establecían liderazgo, socializaban y se comunicaban fueron considerados por la comunidad científica como “uno de los grandes logros científicos del mundo occidental”.

Estos descubrimientos, además de atraer la atención del mundo científico, tuvieron una gran recepción en la sociedad, volviendo a Goodall un personaje de renombre internacional.

Noticia en desarrollo