“A pesar del frío”: largas filas para visitar más de 100 templos porteños durante la noche

Ni el viento ni el descenso abrupto de la temperatura lograron frenar la curiosidad de los porteños. Desde las 20, paraguas en mano, cientos de vecinos forman largas filas frente a iglesias, mezquitas, sinagogas y templos para participar de una nueva edición de la Noche de los Templos, el clásico de la ciudad que cada año abre las puertas de más de cien de estos espacios.

La propuesta, que se extenderá hasta la medianoche, forma parte del programa Buenos Aires 24 horas, con el que el gobierno porteño busca promover la vida nocturna y activar la economía local.

Fue la novena edición de la Noche de los Templos Noelia Marcia Guevara - La Nación

“La Noche de los Templos fue concebida como un evento interreligioso de encuentro, y por eso hay representantes de cada comunidad de fe presentes: rabinos, pastores, sacerdotes, según corresponda a cada religión. La premisa del evento es que cada comunidad pueda contar y compartir su identidad desde sus propias voces, promoviendo el diálogo, el respeto y la participación plural”, explicaron desde la Secretaría General y de Relaciones Internacionales.

Los circuitos guiados tienen una alta concurrencia: se ven decenas de personas esperando afuera de los templos. En el recorrido denominado “Centro-sur”, que incluye tres hitos históricos del barrio de Montserrat —la Basílica San Francisco de Asís, la Basílica Nuestra Señora del Rosario-Convento de Santo Domingo y la iglesia de San Ignacio de Loyola—, la espera se repetía en cada punto. En la zona delimitada como “Centro-norte” también se forman largas filas frente a la Catedral Anglicana San Juan Bautista, la Primera Iglesia Evangélica Metodista y la Iglesia Matriz de la Congregación Evangélica Alemana.

El evento se organizó en cinco circuitos distribuidos por San Cristóbal, Palermo, Centro Sur, Centro Norte y Belgrano, con salidas programadas a las 20.30 y 21.

“Los circuitos se renuevan año tras año y se diseñan bajo criterios puntuales: incluimos templos por su importancia histórica, por ser íconos representativos de un barrio, o por formar parte del patrimonio arquitectónico característico de una zona. Siempre buscamos que los recorridos estén distribuidos por toda la ciudad de Buenos Aires”, agregaron desde la Secretaría General y de Relaciones Internacionales.

La sala de rezo del templo Budista Fo Guang Shan, repleta de visitantes Noelia Marcia Guevara - La Nación

Al igual que en ediciones anteriores, algunos templos se destacan por su fuerte convocatoria, entre ellos la mezquita de Palermo, la sinagoga de la calle Libertad, el templo budista Fo Guang Shan, en Belgrano, y la Basílica de San Francisco de Asís.

A lo largo de la noche, cada comunidad ofrece actividades propias de su tradición: meditaciones, conciertos corales, degustaciones gastronómicas, exposiciones de arte sacro, charlas históricas y visitas guiadas.

Entre las propuestas atractivas, la catedral ortodoxa San Jorge presenta una obra teatral navideña preparada por los grupos de niños de catequesis; la comunidad Bene Mizrah ofrece música sefardí y cocina típica; la Mezquita Al-Ahmad abre un espacio de diálogo con charlas sobre la historia del Islam en la Argentina; y el templo budista Fo Guang Shan organiza un taller de caligrafía china y una ceremonia de bendición. En Belgrano, la Capilla de Zabala recibe a los visitantes con presentaciones musicales y un concierto del Coro Harmony de Buenos Aires.

La ceremonia de bendición en el templo Budista Fo Guang Shan Noelia Marcia Guevara - La Nación

Para facilitar la movilidad, la Ciudad habilita un pase especial de Ecobici, que permite realizar hasta cuatro viajes gratuitos de 45 minutos entre las 19.30 y la medianoche.

Con paciencia y bien abrigados, muchos vecinos destacaron el espíritu del encuentro: una invitación a ingresar en espacios sagrados que muchas veces permanecen cerrados al público general.