Dos chicas de 14 años se metieron con su moto a toda velocidad en un local y provocaron graves destrozos

Dos adolescentes que iban en moto por la localidad bonaerense de Caseros, en el municipio de Tres de Febrero, se metieron a toda velocidad, por la puerta principal de vidrio de un local de lencería y provocaron cuantiosos daños materiales.

Por suerte, ninguna persona se cruzó en el errático camino de la moto hacia el local, por lo que no hubo heridos. “Arrancaron de cuajo el marco de la ventana”, resaltó una de las dueñas del negocio.

De acuerdo a los primeros trascendidos, el violento accidente tuvo como protagonistas a dos jóvenes de 14 años cada una, ninguna de ellas con su correspondiente casco, y ocurrió en la tarde de este lunes, en la calle Puan al 3000, en el cruce con Lamadrid, según pudo saber LA NACION.

Por razones que la UFI n.º 3 de San Martín intentaba establecer, la conductora de la motocicleta Corven 110 perdió el control del vehículo y embistió una lencería donde también funciona un centro de estética.

El vehículo ingresó a gran velocidad al comercio llamado Dusha Estudio, destrozando a su paso muebles, estanterías y el mostrador principal. Ambas jóvenes sufrieron politraumatismos leves y se encontraban conscientes al ser asistidas por personal del SAME. Una vez que la conductora fue revisada en el Hospital Carrillo, fue dada de alta. Intervino también la comisaría 4a. de Villa Pineral.

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“Nos pasó algo que jamás imaginamos vivir. Una moto chocó contra la entrada de nuestro local y dejó todo destruido. Ver el lugar por el que trabajamos tanto así fue devastador. Detrás de este local hay años de esfuerzo, sacrificio y sueños. Muchos nos conocen y saben cuánto amor le ponemos a nuestro trabajo todos los días”, expresó una de las dueñas del establecimiento en la cuenta de Instagram del local.

En declaraciones a los medios, la vendedora se mostró asombrada ante la impericia de las menores que circulaban con la moto. Dijo que las adolescentes no sabían cómo detener el motor del vehículo. La investigación sobre lo sucedido quedó a cargo de la fiscalía de turno, que ya ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios.

Las dueñas del local relataron que poco después del accidente, el padre de la menor que manejaba la moto se acercó hasta el local y ofreció disculpas. “Por ahora, una sola persona nos dijo más o menos que todo el arreglo del local costaría 800 mil pesos, solamente los materiales, sin la colocación”, agregaron en declaraciones a TN.