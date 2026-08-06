A qué hora es la marcha en el Congreso de este jueves

El Gobierno nacional resolvió dar de baja el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros, contenido en el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, tras enfrentar un intenso embate opositor y advertir que sus aliados legislativos no estaban dispuestos a sostener la iniciativa. Según informó LA NACION, en la Casa Rosada admitieron que la campaña sobre la supuesta “extranjerización” de la Argentina afectó la voluntad de sus socios, quienes manifestaron que el momento elegido por el oficialismo no fue el adecuado.

El gobierno buscó juntar apoyo para el proyecto de Ley de Extranjerización de Tierras hasta último momento Rodrigo Néspolo

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ideólogo del plan, lamentó la decisión bajo el argumento que el Congreso “se dejó llevar” por prejuicios y que el país pierde así una oportunidad para recibir inversiones por más de US$15.000 millones. Desde el oficialismo reconocieron que perdieron la batalla comunicacional y que el argumento sobre la venta del patrimonio nacional caló hondo en la opinión pública.

La marcha se hará igual

A pesar de la marcha atrás del Poder Ejecutivo, las organizaciones sociales, sindicales, ambientales y gremiales confirmaron que la movilización prevista para este jueves 6 de agosto frente al Palacio Legislativo sigue en pie. La convocatoria fue ratificada por la CGT, las dos CTA, la UTEP, ATE y federaciones universitarias como FEDUN y FATUN. El objetivo de los gremios es marcar una postura firme contra el proyecto de ley en su totalidad, donde aún sin el polémico capítulo, la norma representa un riesgo para los recursos estratégicos del país.

Se volverá a ver la imagen del Congreso vallado por la marcha de este jueves Camila Godoy

El despliegue de las columnas comenzará a partir de las 12 del mediodía en la Plaza del Congreso, con un pico de asistencia previsto para las 17 horas. El operativo de seguridad, a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, incluirá un vallado reforzado en las inmediaciones de la plaza y las principales avenidas como Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar circular en auto por el cuadrante delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy y 9 de Julio.

El impacto en la movilidad urbana será significativo, ya que diversas líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales y el servicio de subtes también presentará restricciones. La estación Congreso de la Línea A permanecerá cerrada, mientras que en la Línea B la estación Callao registrará una afluencia muy alta y la estación Entre Ríos de la Línea E verá afectados sus accesos peatonales. Las organizaciones convocantes, que mantienen la protesta bajo la premisa de la defensa de la soberanía territorial, insistieron en que el proyecto completo de ley todavía es nocivo para el interés público.