A qué hora llega el papa León XIV a la Argentina mañana, domingo 8 de noviembre

El papa León XIV arriba a la Argentina mañana, domingo 8 de noviembre, a las 16:30. Este evento marca un hito histórico para el país al constituir la primera visita de un sumo pontífice desde el viaje realizado por san Juan Pablo II en 1987. El líder de la Iglesia Católica llega al territorio nacional tras un breve paso previo por Uruguay. El itinerario oficial del Papa contempla una agenda intensa en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el domingo y el miércoles 11 de noviembre. Robert Francis Prevost, el primer Papa de origen estadounidense y ciudadano peruano, inicia su actividad local con un homenaje al general José de San Martín en la plaza homónima. Tras este acto, el pontífice se traslada a la Casa Rosada para mantener su primer contacto institucional con el presidente Javier Milei.

El Gobierno nacional emitió el decreto 1103/2026, el cual declara de interés nacional la visita del Papa. La normativa oficializa el cronograma y establece feriados para organizar el flujo de las personas.

El lunes 9 de noviembre es feriado nacional en todo el territorio argentino. Por otro lado, el martes 10 rige el asueto exclusivamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 el descanso alcanza solo a la provincia de Buenos Aires. Estas medidas facilitan el acceso de los ciudadanos a los distintos puntos de encuentro.

La Argentina ya está preparada para la llegada del papa León XIV LUIS ROBAYO - AFP

La agenda del lunes 9 de noviembre inicia a las 9:15 con el encuentro del pontífice con el personal y los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde Abel Pintos encabeza el primer momento musical. A las 11:30, una misa en el Monumento de los Españoles convoca a diversos artistas, entre ellos Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y el grupo Corrientes Purajhei. La jornada prosigue a las 16:30 con un encuentro en la Universidad Católica Argentina destinado al mundo del trabajo, con la presencia musical de Agustín Day.

El martes 10 de noviembre, el Papa se traslada a la provincia de Córdoba. El arribo a tierras cordobesas ocurre a las 9:00, con una misa programada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, la cual cuenta con el despliegue artístico de Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y el Cor Mariae. A las 20:15, el Papa regresa a Buenos Aires para un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, evento que incluye a Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez.

El escenario de la misa que dará León XIV en el Monumento de los Españoles está muy avanzado Martín Cossarini

La última jornada de la visita, el miércoles 11, incluye una visita al Complejo Penitenciario Federal. A las 10:00, el Papa preside una Santa Misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, con Luciano Pereyra como artista central. Finalmente, a las 13:30, el pontífice participa en la ceremonia de despedida en el aeropuerto y emprende su regreso hacia Perú.

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