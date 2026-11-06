A qué hora llega el papa León XIV a Uruguay hoy, viernes 6 de noviembre

El papa León XIV llegará este viernes 6 de noviembre a Uruguay, en el marco de una histórica visita que marcará el comienzo de su gira por Sudamérica. El pontífice se convertirá en el segundo jefe de la Iglesia católica en pisar el territorio uruguayo, 38 años después de la última visita de Juan Pablo II. Su llegada genera una gran expectativa y ya se conocieron todos los detalles de su estadía.

Según el cronograma oficial difundido por el Vaticano, el avión que traslada al Papa aterrizará a las 16.30 (hora local, la misma que en la Argentina) en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo. La aeronave partió este viernes desde Roma, a las 7.05 de Italia, para dar comienzo a un recorrido de 12 días que también incluirá visitas a la Argentina y Perú.

León XIV, subiendo al avión que lo lleva a su primera gira latinoamericana FILIPPO MONTEFORTE,Agencia AFP - AFP

Una vez que llegue a suelo uruguayo, León XIV será recibido con una bienvenida oficial, antes de trasladarse hacia el centro de Montevideo. Allí comenzará una serie de actividades que incluyen encuentros con autoridades políticas, representantes de la sociedad civil y miembros de la Iglesia católica.

La primera ceremonia pública está prevista para las 17.30 en la Plaza Independencia, uno de los puntos más emblemáticos de la capital. Posteriormente, a las 17.45, el pontífice mantendrá un encuentro con autoridades nacionales, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de distintas organizaciones, ocasión en la que pronunciará uno de sus primeros discursos de la gira.

Más tarde, a las 18.15, León XIV se reunirá en privado con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en el Edificio José Artigas. La agenda de este viernes también contempla una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde estará acompañado por obispos, sacerdotes y otros integrantes de la comunidad católica.

Tras completar sus compromisos oficiales, el Papa descansará antes de continuar con sus actividades del sábado 7 de noviembre. Durante esa jornada viajará a Paysandú, una ciudad ubicada sobre la costa del río Uruguay, donde desarrollará parte de su agenda pastoral.

La visita a Uruguay se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre, cuando el pontífice partirá hacia Buenos Aires para continuar con su recorrido por Sudamérica. En territorio argentino tiene previstas actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Finalmente, viajará a Perú, donde concluirá su gira el próximo 17 de noviembre.