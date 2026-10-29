A qué hora llegan las tormentas fuertes a Buenos Aires hoy, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un cambio en las condiciones del tiempo en la ciudad de Buenos Aires durante este jueves 29 de octubre. Después de una mañana parcialmente nublada, el pronóstico muestra posibilidad de lluvias por la tarde, con una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 14°C.

Sin embargo, las tormentas aparecen previstas para la madrugada y la tarde del viernes 30, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará entre el 40% y el 70%. El cuadro del organismo no precisa una hora de inicio ni identifica esos fenómenos como fuertes, por lo que permite ubicar las franjas de mayor inestabilidad, pero no establecer un horario exacto o su intensidad.

Pronostico del tiempo

A qué hora puede llover hoy en Buenos Aires

Para este jueves, el SMN concentra la posibilidad de lluvias en la franja de la tarde, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. En ese período también se espera la temperatura más alta de la jornada, de 23°C.

Durante la mañana, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado, una temperatura de 17°C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. Hacia la noche, ese porcentaje volverá a ubicarse entre el 0% y el 10%, con cielo mayormente nublado y una temperatura de 16°C.

Los vientos tendrán velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la mañana y de entre 13 y 22 kilómetros por hora por la tarde y la noche. El cuadro difundido no consigna valores de ráfagas para esos períodos.

Pronóstico extendido del SMN

Cuándo llegan las tormentas, según el SMN

El pronóstico del viernes presenta dos períodos con mayor probabilidad de precipitaciones: la madrugada y la tarde, ambos con valores de entre el 40% y el 70% y símbolos de tormentas.

Durante la madrugada, la temperatura prevista es de 14°C. Para la mañana, el organismo muestra lluvias, una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% y una temperatura de 17°C.

Por la tarde, volverán las condiciones de tormenta, con una temperatura de 23°C. Hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones descenderá a entre el 0% y el 10%, mientras que el termómetro se ubicará en 17°C y el cielo permanecerá mayormente nublado.

La jornada tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 23°C, con vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante los cuatro períodos del día.

29 OCT | ⚠️ #Alertas para hoy:



🌧️ Lluvias

🟨 10-30 mm



🌬️ Viento

🟨 40-60 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h



📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrLHA pic.twitter.com/jnXWweWvLB — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 29, 2026

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

Para el sábado 31 de octubre, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones del 0% durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 25°C.

El domingo 1° de noviembre, en cambio, volverá a aumentar la inestabilidad hacia la segunda parte del día. Durante la madrugada y la mañana, la probabilidad de precipitaciones será de entre el 0% y el 10%, con cielo parcialmente nublado.

Para la tarde y la noche del domingo, el pronóstico muestra tormentas y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. La temperatura se moverá entre una mínima de 15°C y una máxima de 26°C.