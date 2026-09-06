A qué hora será el momento más frío de la semana, según el SMN

El avance de un potente frente frío de características antárticas provocará un abrupto descenso térmico en gran parte de la Argentina durante el primer fin de semana de septiembre. El fenómeno estará acompañado por fuertes heladas, nevadas atípicas, lluvias y ráfagas intensas.

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el momento más frío de la semana se producirá alrededor de las 7 del domingo 6, cerca del amanecer. Para esa franja horaria se esperan aproximadamente 2°C en territorio porteño, mientras que algunas localidades del Gran Buenos Aires podrían registrar valores cercanos o inferiores a 0 °C.

La sensación térmica podría ser todavía más baja por la persistencia del viento del sector sur. Aunque durante el domingo las condiciones tenderán a estabilizarse y habrá una mayor presencia del sol, las temperaturas se mantendrán por debajo de los valores habituales para septiembre.

El pronostico del tiempo

Cuándo llegará el momento más frío de la semana

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored, el período más frío se concentrará entre la noche del sábado 5 y las primeras horas del domingo 6. El descenso se profundizará durante la madrugada y llegará a su punto máximo cerca de las 7, coincidiendo con el amanecer.

En la Capital, la temperatura mínima rondará los 2°C, mientras que en sectores del conurbano bonaerense el termómetro podría ubicarse cerca de 0 °C o incluso por debajo de esa marca. En áreas rurales del interior provincial, las condiciones serán propicias para la formación de heladas más intensas.

La combinación del cielo con poca nubosidad, el ingreso de aire antártico y el viento del sur favorecerá el enfriamiento durante la noche. Las sensaciones térmicas se mantendrán por debajo de los registros reales, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

El domingo se presentará mayormente estable debido al dominio de las altas presiones. Sin embargo, la presencia del sol no impedirá que el ambiente continúe entre frío y gélido en todo el territorio nacional.

Pronóstico del tiempo extendido

En qué zonas se esperan las temperaturas más bajas

La Patagonia soportará los registros más extremos del fenómeno. En la meseta patagónica, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -13 °C, con máximas que en algunos puntos permanecerían por debajo de 0 °C.

Sobre el este de Chubut y Río Negro podrían registrarse lluvias y chaparrones intermitentes, acompañados por viento del sur y sensaciones térmicas muy bajas. El domingo continuarán las fuertes heladas, aunque las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse.

En Neuquén se mantienen las advertencias por nevadas, con acumulaciones que podrían llegar a los 30 centímetros en la franja del noroeste y centro-oeste provincial.

La región de Cuyo también recibirá precipitaciones en forma de nieve. En Mendoza, el fenómeno estará acompañado por viento fuerte del sur y ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

Ráfagas de hasta 100 km/h en el norte argentino

En el noroeste del país rigen advertencias por viento muy fuerte. Las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h en las zonas más altas de la cordillera, donde las temperaturas descenderían hasta los -10 °C.

En sectores de Jujuy y Salta también se prevé la presencia de viento Zonda, con ráfagas cercanas a los 70 km/h. Las condiciones tenderán a mejorar durante el domingo, aunque persistirá el ambiente frío en toda la región.