El papá de Solange volvió a criticar a Alberto Fernández y confesó que ni él ni ningún gobernador se comunicó luego del fallecimiento de Solange

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de diciembre de 2020 • 17:57

Viviana Canosa, conductora de Nada personal (elnueve) conversó con el padre de Solange, Pablo Musse, sobre la situación que vivió cuando le prohibieron el ingreso a Córdoba para ver a su hija, paciente terminal, que finalmente murió.

"La verdad que vivir todo esto es muy doloroso para la familia, para los miles de argentinos que han pasado lo mismo", comenzó diciendo Musse en el programa de este jueves. "Quiero decirte que a nosotros también nos partiste en su momento, nos partis ahora, es imposible no conectar con tu alma, podés ser nuestro papá, nuestro tío, nuestro amigo. Y lo que te ha pasado es una reverenda hijap...tez", agregó la conductora del ciclo.

"Siempre la pregunta es por qué, por qué no tomaron otras medidas, por qué no fueron un poquito más coherentes, sentido común. Si yo supuestamente hubiera tenido coronavirus, me hubiera hecho el hisopado en Córdoba; y más allá de eso, el derecho básico de una persona no me lo hubiesen quitado ni a ella ni a mi. Lamentablemente con estos políticos no se pudo", manifestó el papá de Solange y retomó su crítica a la gestión de Alberto Fernández.

Luego, agregó: "Ese domingo era feriado así que no había nadie, ninguna autoridad. Estaban todos de joda comiendo asado así que no pude hablar con ninguna autoridad".

Más adelante, se refirió a la lucha de su hija contra el cáncer. "Ella era un ser especial, tímida, le habían ofrecido hacer conferencia por el tema de su lucha contra el cáncer y no ha querido y el día que escribió la carta y salió en los medios fue por la bronca y la indignación que tenía de que no nos permitieran estar juntos y ahí nadie nos escuchó. Ni el Presidente, ni el gobernador Schiaretti", narró.

Por último, aclaró: "Hasta el día de hoy no me llamó ningún funcionario de ninguna provincia pidiendo disculpas; y acordate que yo viajaba con una persona con discapacidad diferente, mi cuñada, y los 900 kilómetros que hicimos de regreso a Neuquén acompañados por la policía, hubo cuatro provincias involucradas y de las cuatro ninguna llamó para pedir disculpas ni perdón". "El Presidente no conocía el caso Solange, nunca me llamó. Ningún funcionario me llamó", concluyó.

Conforme a los criterios de Más información