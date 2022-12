A veces, una nota manuscrita de agradecimiento puede ser el mejor regalo: qué papel y qué palabras usar

escuchar

NUEVA YORK.– En estos días, revisar tu buzón de correo puede ser una experiencia desalentadora. Repasás catálogos y facturas, ojeás volantes políticos y postales publicitarias. Pero, si tenés suerte, te encontrás con un sobre con una letra que reconocés, agradeciéndote por algo que hiciste o diste.

La nota de agradecimiento puede parecer un vestigio arcaico de la época de los Rolodex y los teléfonos de disco. Pero los expertos en etiqueta y los observadores sociales argumentan que una expresión de gratitud escrita a mano nunca ha sido más importante. Incluso puede ser un regalo en sí misma.

“Miles de oyentes nos dicen que están decepcionados porque ya nadie escribe notas para dar las gracias”, dijo Nick Leighton, coanfitrión de Were You Raised By Wolves?, un podcast de etiqueta. Según Leighton, una nota de agradecimiento manuscrita no solo es un arte consagrado, también es un acto de consideración que convierte a nuestra sociedad en un lugar mejor al fomentar el espíritu de generosidad y aprecio.

Y aunque un agradecimiento por correo electrónico es un buen gesto, muchos expertos sostienen que, en esta era virtual, una nota física tradicional es más poderosa que nunca.

Las notas manuscritas son un diferenciador: le muestran al destinatario que hiciste un esfuerzo sincero para reconocer su acto de bondad o generosidad Silatip - Shutterstock

“En mi opinión, las notas de agradecimiento convencionales son más importantes ahora que en el pasado porque muy pocas personas las escriben”, consideró Maggie Oldham, experta en temas de etiqueta radicada en Indianápolis. “Las notas manuscritas son un diferenciador. Le muestran a la persona a la que le agradecés que hiciste un esfuerzo sincero para reconocer su acto de bondad o generosidad”, añadió.

En opinión de Marcie Pantzer, fundadora de la marca de artículos de papelería Dear Annabelle, no solo se justifica una nota de agradecimiento cuando las personas te dan un regalo, sino también cuando se desviven por hacer algo bueno por ti, como invitarte a su casa para una cena especial, ayudándote durante una emergencia de cuidado infantil o asistiendo a un evento de caridad que organizaste. También son apropiados para una persona que te entrevistó para un trabajo.

Sin embargo, aconseja que usemos el sentido común para evitar ser absorbidos por un vórtice interminable de agradecimientos. “A veces, un mensaje de texto es suficiente, como si le agradecés a alguien por las flores que envió por cuidar a su mascota cuando no estaba –detalló Pantzer, quien comenzó su marca para revivir la tradición de las cartas escritas–. Pero en la mayoría de los casos, una nota es apropiada”.

La nota ideal

La nota ideal es corta y al punto. “Me gusta una estructura de tres oraciones”, indicó. Agradecele a la persona por el regalo o el gesto y luego sé específico sobre por qué lo apreciás. ¿Usarás la bufanda que te dio este invierno para mantenerte abrigado, por ejemplo, o disfrutaste conocer a sus amigos y comer los deliciosos platillos que preparó en una cena? Si la persona te dio una tarjeta de regalo o dinero en efectivo, ¿cómo planeás gastarlo? Decile cómo te hizo sentir el obsequio o la acción que realizó y cuánto apreciás el tiempo y la dedicación que puso en esa actividad.

La oración final puede reiterar el agradecimiento y mencionar tu próxima interacción con la persona. Por ejemplo: “No puedo esperar a verte para nuestra cena en unas pocas semanas” o “Espero saber de vos sobre los próximos pasos en el proceso de trabajo”.

Los saludos finales pueden variar según la formalidad de la relación, explicó Oldham. Si le escribís a un colega o a un jefe es adecuado usar palabras como “Cordialmente” o “Atentamente”. Para un familiar cercano o un amigo, podés usar “Con afecto”, “Con todo mi cariño” o adoptar un tono más divertido con despedidas como “XOXO”.

En cuanto a los materiales que debés usar para escribir la nota de agradecimiento, no es necesario que sea papelería elegante o una tarjeta, aclaró Leighton, aunque es un buen toque. Una hoja de papel de cuaderno es suficiente. Pero si querés hacer un esfuerzo adicional, el experto recomienda armar una caja llena de tarjetas de agradecimiento, sobres, sellos y un bolígrafo para que escribir las notas sea un proceso rápido y sencillo.

Pantzer escribe sus notas de agradecimiento con un bolígrafo o rotulador que no mancha. Dice que valora tanto estas notas que guarda las que recibe como recuerdo. “Las releo y revivo esa experiencia especial –confió–. Es poco probable que guardes un mensaje de texto, pero podés conservar una nota para siempre. Mostrar gratitud a través de la escritura nunca pasa de moda”.

Por Shivani Vora

The New York Times

The New York Times