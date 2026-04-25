Grabaron a un conductor realizando maniobras peligrosas en hora pico en la General Paz
En el video que subió a redes un usuario se observa cómo el hombre maneja haciendo zigzag en una de las avenidas más transitadas de la ciudad
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Un usuario compartió este viernes en sus redes sociales un video en el que se ve como otro conductor, a bordo de un Ford Fiesta, conduce en zigzag y no respeta la distancia de seguridad entre vehículos, poniendo en riesgo a quienes transitaban en hora pico por la avenida General Paz.
El video, grabado alrededor de las 7.30 de la mañana, muestra el comportamiento irresponsable del propietario de un Ford Fiesta color gris plata, que viajaba en el carril con sentido hacia el Riachuelo.
En el registro se observa cómo el vehículo cambia de carril de manera constante y abrupta, algunas veces sin siquiera activar las luces de giro. El conductor también acelera repentinamente detrás del tránsito, lo que obliga a los demás automovilistas a desviarse para evitar chocar.
Además, el coche sobrepasa a alta velocidad por la derecha —algo que no está permitido y es considerado una infracción— y avanza de forma temeraria por espacios reducidos.
Uno de los testigos del incidente captó el momento y lo difundió mediante redes sociales para alertar sobre el riesgo que representaba este comportamiento y reclamar un accionar concreto al respecto.
El usuario cuestionó la utilidad de la infraestructura de vigilancia instalada en la zona y planteó: “¿Para qué tantas cámaras y centros de monitoreo? ¿Sólo para recaudar con las fotomultas?”. Incluso cerró su mensaje con un pedido directo a los funcionarios: “¡HAGAN ALGO!”.
Un accidente reciente en otra autopista del AMBA
Un joven de 24 años, identificado como Ariel Federico Bellena, murió tras protagonizar un accidente en el kilómetro 35,5 de la Autopista Buenos Aires-La Plata. El episodio ocurrió mientras la víctima circulaba en sentido hacia la capital bonaerense como parte de una numerosa caravana de motos.
Según los registros del hecho, el conductor perdió el control de su Motomel S2 150 luego de que el grupo de motociclistas bajara la velocidad de forma imprevista, lo que provocó una colisión múltiple y el posterior despiste de Bellena hacia un zanjón.
El personal médico que arribó al lugar constató que el motociclista falleció en el acto por la gravedad del impacto, dado que circulaba sin el casco reglamentario. Por su parte, la mujer de 21 años que viajaba como acompañante resultó ilesa.
La causa, caratulada como homicidio culposo, quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Quilmes, que investiga las responsabilidades de los demás integrantes de la comitiva en el siniestro.
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