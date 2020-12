La Policía Federal y la Policía de la Ciudad llevan adelante el operativo en el Congreso Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Mientras en Diputados se lleva a cabo una sesión especial para tratar los proyectos de legalización del aborto y del "Plan de los 1000 días", la disputa por la seguridad en zona del Congreso de la Nación llegó a la Justicia. Después de la pelea entre los gobiernos nacional y porteño por los graves incidentes en la Casa Rosada durante el velorio de Diego Maradona, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus para que la Policía de la Ciudad no pudiera actuar en el operativo de hoy, pero la presentación fue rechazada.

Así lo informaron fuentes con acceso al expediente. La decisión de rechazar la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos fue tomada por el juez en penal, contravencional y de faltas porteño Gonzalo Rúa.

"No existe acto ni omisión de la autoridad pública que implique un riesgo para la libertad ambulatoria de quienes probablemente concurran a la manifestación en cuestión los próximos 10 y 11 de diciembre, ni el accionante ha dado cuenta de ello. No existe certidumbre en la amenaza a la libertad ambulatoria, dado que no consta ningún tipo de orden, ni una indicación expresa de restringir la libertad de los posibles participantes de la manifestación", sostuvo el juez en su fallo.

Y explicó que notificará al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño para que las autoridades de la Policía de la Ciudad "adopten las medidas necesarias, para garantir la minimización de posibles conflictos y facilitar así el desarrollo de la movilización en tranquilidad, durante toda la jornada en que se desarrolle la marcha, priorizando la actuación de un facilitador para procurar instancias. de diálogo, encomendar a la Policía de la Ciudad el cumplimiento estricto el protocolo de la ONU respecto del uso de arma de fuego por personal policial. Todo ello, respetando el principio de proporcionalidad, garantizando el respeto y la protección de los derechos de los participantes de la manifestación, otorgando preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados por sobre cualquier otra cuestión y garantizando la identificación visible de todos los miembros del operativo policial. En caso de producirse alguna detención en el marco de la movilización, se deberá dar inmediato aviso al fiscal que por turno y competencia corresponda conforme el ordenamiento procesal vigente".

Durante la sesión en Diputados, que se extenderá hasta mañana, la Policía Federal está a cargo del control del Congreso y de los vallados en los accesos principales puntualmente en las esquinas de Callao y Rivadavia; Entre Ríos e Yrigoyen; Ayacucho en los cruces con Rivadavia e Yrigoyen; y también en Combate de los Pozos altura Mitre y Alsina. Por su parte, la Policía de la Ciudad está a cargo de la seguridad en las inmediaciones del Congreso.

