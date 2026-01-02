El edificio de Recoleta que sufrió seis cortes de luz en un mes y recibió a oscuras el Año Nuevo: “Así no se puede vivir”

“Desde hace dos meses tenemos, por semana, un nuevo corte de luz”. Eso manifestó Marcos, encargado del edificio ubicado sobre la calle Ayacucho 1236, en el barrio porteño de Recoleta, ante un móvil de LN+. Pero el reclamo por la falta de suministro eléctrico no termina allí, sino que se extiende por toda la cuadra. La desidia alcanzó tales niveles que varios vecinos se agruparon y presentaron un reclamo formal ante la empresa distribuidora Edesur.

El reclamo de los vecinos de Recoleta

“Hoy, hace 72hs que no tenemos luz”, detalló Marcos, evidenciando que los vecinos de la zona recibieron el 2026 en penumbras. Sobre el impacto que esto tiene en su trabajo, el encargado dijo: “No puedo ni limpiar, porque el tanque depende de una trifásica, y el agua no llega a la terraza”.

Marcos, el encargado del edificio

En relación a la respuesta obtenida por parte de la empresa distribuidora, Marcos dijo: “Llamas a Edesur y te atiende un bot que te dice, ‘ya te vamos a mandar una cuadrilla’. Cuando la cuadrilla viene, te cambia un fusible que dura pocas horas. Pasa ese tiempo, el fusible deja de funcionar y los trabajadores ya se fueron“.

“Así no se puede vivir”, sintetiza, arrinconado por la frustración, el hombre.

Parte del reclamo escrito que presentaron los vecinos

La histeria vecinal

“La gente se pone histérica. No es divertido subir ocho pisos por escalera. Mucho menos no tener la posibilidad de tomarse un vaso de agua fresca”, resaltó Marcos.

Para fortalecer el reclamo, Victoria, una vendedora de sushi de la zona, agregó: “No tenemos luz, por ende, no tenemos internet, y eso nos impide a recibir pedidos. No podemos trabajar así. Si no fuera porque tenemos un generador, esto sería un quilombo”.

Victoria se descargó ante el móvil de LN+

¿Un servicio acorde?

En su descargo, Marcos aprovechó para resaltar una relación asimétrica. “Uno puede entender que haya un corte de luz alguna vez, pero, por lo que te cobran, te tendrían que tener mínimamente asegurado“, sostuvo.

“Porque, cuando por algún motivo no podes pagar, la empresa al otro día te corta el servicio. Pero cuando ellos te cortan, nada: ellos jamás pierden”, cerró el encargado.