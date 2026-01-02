Ruta a Brasil en auto: qué documentación necesito para ir desde la Argentina

Miles de turistas inician el tránsito hacia los pasos fronterizos con destino a Brasil y las autoridades de control migratorio y aduanero supervisan el cumplimiento de los requisitos vigentes para el egreso de vehículos particulares por vía terrestre. El flujo vehicular en los puentes internacionales registra una suba importante debido al comienzo de las vacaciones de verano.

Cuáles son los requisitos y papeles obligatorios para cruzar la frontera

El ingreso al país vecino demanda la presentación del documento de identidad o pasaporte original, vigente y en soporte físico. Los funcionarios de frontera rechazan las versiones digitales de las identificaciones personales. Los conductores requieren la licencia de conducir con la categoría adecuada para el rodado y el título de propiedad del automotor.

Los requisitos que informa ARCA sobre los requisitos para automóviles dentro de MERCOSUR

La normativa exige el Seguro de Responsabilidad Civil Internacional, conocido como Carta Verde, contratado en el país de registro del vehículo. Este comprobante debe poseer vigencia dentro del territorio del Mercosur. El rodado también precisa las placas de identificación delantera y trasera en buen estado.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el grabado de dominio en los cristales integran la lista de obligaciones para circular por las rutas nacionales y extranjeras.

Cuáles son las reglas del MERCOSUR para conductores y familiares

Los vehículos registrados en los Estados miembros del Mercosur operan bajo normas específicas de circulación. El conductor debe residir en el país de registro de la unidad. El cónyuge y los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad poseen el permiso para manejar el coche sin una autorización expresa del titular. Esta excepción aplica siempre que el viaje ocurra en calidad de turista y el vínculo familiar conste en la documentación pertinente.

La cédula verde digital de la aplicación Mi Argentina posee plena validez para circular por las rutas de los países vecinos Shutterstock

Si una tercera persona ajena al grupo familiar conduce el vehículo, requiere la Cédula Azul a su nombre. Otra opción válida es un poder otorgado ante escribano público para manejar y extraer el rodado del país. En este último caso, el conductor debe exhibir la cédula verde para acreditar la titularidad del vehículo, sin importar si la misma venció. Los vehículos de alquiler sustituyen estos papeles por la Autorización para Circulación en el Mercosur (ACM) emitida por la empresa.

Qué validez tiene el uso de documentos en formato digital

La exhibición de documentos en formato digital, como los disponibles en la aplicación Mi Argentina, depende de la existencia de medios de verificación electrónicos. Estos formatos funcionan únicamente cuando existe un acuerdo bilateral o multilateral entre los países involucrados. La habilitación de terceros para conducir se realiza de forma remota a través de la plataforma estatal si el titular no participa del traslado.

Los vehículos con patentes provisorias de papel deben portar la Constancia de Documentación Dominial para trasponer la frontera ullstein bild - ullstein bild

El grabado de cristales sigue reglas precisas según el tipo de vehículo. Los rodados con seis o más cristales deben tener el número de dominio en el parabrisas, la luneta trasera y los vidrios laterales más grandes. Las unidades con menos de seis cristales requieren el grabado en la totalidad de los mismos. El plazo de permanencia en el exterior coincide con el tiempo otorgado por la Dirección Nacional de Migraciones al titular o a la persona autorizada.

