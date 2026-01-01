“Parece los Hamptons”. De la fiesta más exclusiva a una novedad en el aire de La Punta: así se vivió Año Nuevo en el Este

PUNTA DEL ESTE (Enviada especial).– Miles de turistas vestidos de blanco se escurrían como cardúmenes entre los autos embotellados de La Punta. En solo 15 minutos, justo antes de la medianoche, convertían una playa desolada en un hormiguero: abrían reposeras, llenaban copas con espumante, se colocaban vinchas de luces y coronas de flores, y miraban al cielo, expectantes.

Lo que les esperaba allá arriba, sobre el mar, no era únicamente el clásico show de fuegos artificiales que ofrecen cada año los hoteles de la rambla de La Mansa, sino también el prometedor espectáculo de 500 drones de la intendencia de Maldonado.

El comienzo de 2026 en La Mansa de Punta del Este Pilar Camacho

Pocos minutos antes de las 24, los drones ascendieron formando un arco de puntos de luces y formaron una cuenta regresiva en el aire, que la gente acompañó a los gritos. A los drones les siguieron los fuegos, de más de 30 minutos, que llenaron el cielo de color y también de pólvora. Y, a los fuegos, les siguió la lluvia, que obligó a la gente a dispersarse y volver a sus casas o, especialmente en el caso de los más jóvenes, encarar las fiestas, que este año fueron nuevamente récord: Punta del Este despidió 2025 con 12 citas multitudinarias. La temporada pasada, que había marcado el hito histórico, hubo 11. De las 12 de ayer por la noche, la mitad tuvieron más de 6000 asistentes.

La mayoría de estas grandes celebraciones se concentraron entre el puente de La Barra y la ruta a José Ignacio, razón por la que el tránsito representó el gran desafío de la noche. El viaje desde La Punta hacia José Ignacio, donde tuvo lugar una de las fiestas más exclusivas, es un trayecto de 33 kilómetros que sin tráfico se realiza en 40 minutos. Ayer a la medianoche, el mapa marcaba más de una hora de viaje y pintaba de rojo toda la rambla de La Punta y las calles que la cruzan. A lo largo del camino surgían distintos embotellamientos a la altura de las distintas fiestas que se realizaron en simultáneo. En uno de ellos convivían un Fiat Uno y una Ferrari amarilla que, inmovilizada por el tráfico, exhibía el rugido de su motor ante los cientos de transeúntes que inundaban las veredas.

De la medianoche de ayer, al menos seis fiestas tuvieron más de 6000 asistentes Pilar Camacho

No solo las calles estaban saturadas: las plataformas de remises también. Era tanta su demanda que, ayer a la medianoche, una de las principales plataformas cobraba el viaje a José Ignacio desde La Punta US$200, un valor superior al de la entrada a la mayoría de los eventos.

“Tardamos 30 minutos en hacer un par de kilómetros, fue una locura. Pero ahora estamos felices, porque mirá lo que es esta fiesta, lo vale”, dijo Jazmín, una turista porteña de 30 años, quien prefirió resguardar su apellido. Se encontraba junto a una amiga en el ingreso a la fiesta La Finca, en Pavilion Vik, un edificio ovalado recubierto en madera junto al mar de José Ignacio.

La fiesta de Año Nuevo en Pavilion Vik Pilar Camacho

Esta fiesta se destacaba entre la enorme y variada oferta que había anoche en Punta del Este por su exclusividad. Mientras que la mayoría de estas celebraciones tienen entre 3000 y 6000 asistentes, en Pavillion hay un cupo máximo de 1200. Su entrada también era más elevada que la del resto: si se compraba con anticipación, salía US$120 y, sin anticipación, US$200. Las mesas vip, en tanto, comenzaban en US$4000. En este exclusivo sector se observaban ayer caras conocidas: el productor Nacho Viale, el defensor de Independiente Kevin Lomónaco y una enorme variedad de influencers, muchos invitados de cortesía del lugar.

Además de una mayoría argentina, se escucharon en esta fiesta a lo largo de la noche distintos idiomas y acentos, como el de Enrique Ibarra, mexicano, que vino a Punta del Este por primera vez junto a cuatro parejas de amigos, todos de la misma nacionalidad. Viajaron por recomendación de unos amigos argentinos que, al igual que ellos, viven en Miami. Estaba sorprendido por la ciudad, especialmente por las largas bahías de playa y el nivel de los restaurantes y de las fiestas.

“Punta del Este se parece mucho a los Hamptons. Me encanta que la ciudad siga a la costa, que tenga playas tan largas. Además, me gusta la vibra de la gente, que es superlinda y amistosa. Aquí se puede hacer una vida tranquila de playa y, al mismo tiempo, si quieres, a la noche puedes ir a una fiesta como esta”, detalló este artista plástico mexicano desde la terraza con vista al mar del evento. Él y sus amigos alquilaron una casa en Manantiales, cerca de la playa.

Punta del Este se está popularizando cada vez más como destino de verano para grupos de amigos Pilar Camacho

“Lo que tiene de especial la noche de punta es que es muy internacional, vienen DJ de la ostia”, agregó la porteña Sofía Blanco, de 35 años, también desde la terraza, mientras fumaba un cigarrillo. Entre veinteañeros y treintañeros argentinos, afirmó, Punta del Este se está popularizando cada vez más como destino de verano para grupos de amigos.

En parte así se explica la catarata de turistas que durante los últimos tres días circularon por las calles de La Barra y Manantiales. El fenómeno también sustenta la enorme oferta de fiestas.

Una temporada explosiva

Mientras que el verano pasado los eventos multitudinarios para enero y las últimas semanas de diciembre llegaron a ser récord (70), este marcará otro hito: entre la semana que pasó y el mes próximo, sumarán un total de 78.

Catalina, una turista de Pilar que prefirió resguardar su apellido, coincidió este año en Punta del Este con once amigas del colegio. Hacía varios años que ella no vacacionaba acá junto a su familia, misma situación que se repetía entre varias de las familias de sus amigas hoy presentes.

Fuegos artificiales, show de drones y festejos de año nuevo en Ovo Beach Pilar Camacho

“Muchos conocidos que no venían hace años decidieron venir. El tipo de cambio afecta. En parte, se volvió a poner de moda”, apuntó esta maestra jardinera, de 30 años. El lado negativo, sostuvo, es que los trayectos en auto se hacen tediosos. El positivo, que el verano se vuelve “muy divertido”. Destacó en particular que en esta ciudad haya tantos tipos de vida como turistas. Y lo mismo sucede con la noche: “Podés ir a fiestas donde te encontrás a un montón de conocidos, las mismas caras que ves en Buenos Aires. O decidir, como nosotras hoy, salir de ese círculo e ir a fiestas donde no conocés a absolutamente nadie”. Y remató: “Punta nunca falla”.