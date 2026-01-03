Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo y tormentas para este sábado 3 de enero: las provincias afectadas

En el marco de una seguidilla de días en los que la temperatura bajo levemente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros puntos del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguró que este fin de semana continuarán en la misma línea, aunque advirtió que otras provincias enfrentarán avisos por calor extremo. Además emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores del norte.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la zona más afectada por el calor extremo -donde regirá el aviso naranja- será el noroeste de Mendoza, en Santa Rosa, San Martín, Lavalle, La Paz y el este de Las Heras, donde se esperan fenómenos muy peligrosos, especialmente para los grupos de riesgo, y que pueden generar un efecto de moderado a alto en la salud. En estos sectores, la máxima llegará a los 31°C, aunque también se anticipa una jornada ventosa, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

En tanto tres provincias estarán bajo advertencia amarilla por altas temperaturas: las zonas cordilleranas de Neuquén (en el sur), Río Negro y Chubut, donde las condiciones pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. En estos casos, la máxima será de 27°C y alcanzará el techo durante la tarde.

Cuatro provincias estarán afectadas por alertas por calor extremo

En este marco la entidad emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar un golpe de calor:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Alerta por tormentas

El organismo también publicó una alerta amarilla por tormentas que afectará a Misiones, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San Juan. En estas áreas, a su vez, podría aparecer granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Por su parte, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 55 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve o granizo.

Mapa de alertas para este sábado 3 de enero

Frente a las alertas por tormenta, el organismo recomendó evitar salir durante los momentos de mayor intensidad; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También sugirió desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en los hogares; cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas; asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en edificaciones, viviendas o vehículos cerrados.

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 21°C, un poco más baja que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 16°C y máximas de 26°C, el cielo estará algo nublado durante toda la jornada, los vientos del sector oeste tendrán velocidades aproximadas de ocho kilómetros por hora y la humedad será del 42%. Luego, para el domingo, se prevé un día más soleado.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 20°C, mínimas de 14°C y máximas de 26C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo algo nublado durante todo el día. Además habrá una humedad del 46%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 20°C y 31°C en Córdoba, 22°C y 35°C en Tucumán, 16°C y 30°C en Santa Fe, 16°C y 30°C en Entre Ríos, 18°C y 35°C en Jujuy, 20°C y 35°C en Salta, 20°C y 31°C en Misiones, 25°C y 35°C en La Rioja, 20°C y 34°C en Santiago del Estero, 22°C y 32°C en San Luis, 22°C y 34°C en San Juan, 22°C y 30°C en Mendoza, 10°C y 22°C en Río Negro, 12°C y 20°C en Chubut y 10°C y 23°C en Santa Cruz.