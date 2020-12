Proveniente de una familia de diez hermanos, relató que su madre le confesó que si hubiese tenido la posibilidad hubiese abortado a tres de ellos; por este motivo, se acercó al Congreso a manifestarse en contra de la legalización Crédito: Captura de video

Del lado de los "pañuelos celestes", con una remera de la Selección Argentina, este hombre anónimo protagonizó uno de los videos virales y más comentados del día cuando relató cuáles eran los motivos que lo incentivaron a manifestarse en contra de la legalización del aborto, que se está debatiendo en el Senado de la Nación.

"Cuando llegamos la vez pasada necesitaba reforzar mis convicciones, por eso la llamé a mi vieja, Marisa, si me está viendo", comenzó el hombre. Miró a la cámara y se subió el barbijo, en su mano derecha llevaba atado el pañuelo celeste, que pregona por "las dos vidas". Y continuó: "Somos diez hermanos. Escuchate esto, le pregunté: 'Vieja, ¿vos estás a favor de las dos vidas?'".

Aquella vez, el hombre quiso saber si su madre, de 60 años, hubiese abortado de tener la posibilidad de elegir. "Le dije: 'viejita, si esta ley se hubiera aceptado cuando vos te casaste con papá, ¿nos hubieses tenido a todos nosotros? Escuchá lo que me dice la petisa... Me respondió, la verdad que no, yo hubiese abortado a alguno de tus hermanos. Me puse más mal porque ni siquiera me nombró a mí, me dijo 'a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado'", contó.

Fue entonces cuando el hombre compartió su reflexión con los televidentes y explicó por qué se hizo presente en el Congreso. "Obvio que tengo que estar porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, como ustedes que los tienen del otro lado, ¿por qué vamos a apoyar una ley que dice que las familias se tienen que destruir?", expresó.

El video se volvió viral y miles de usuarios a favor de la legalización del aborto llenaron la red de memes y opiniones sobre el testimonio de este hombre y de su familia. Con humor, imaginaron cómo será la próxima reunión de estos hermanos, luego de conocer que su madre hubiese elegido no tenerlos a algunos de ellos.

Uno de estos mensajes fue el del actor Gonzalo Heredia, que se sumó a la tendencia de esta red social y bromeó: "¿Televisan la cena de fin de año de La Petisa, Natalia, Diego y Esteban?".

