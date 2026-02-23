Liniers: un hombre murió atropellado por una formación del Tren Sarmiento

Un hombre de 40 años murió este domingo por la noche tras ser atropellado por una formación del Ferrocarril Sarmiento. El incidente tuvo lugar en la Avenida General Paz, entre avenida Rivadavia y Ángel Roffo, a la altura de la estación Liniers.

Según pudo saber LA NACION, el fallecimiento fue constatado en el lugar tras la llegada de SAME y en el operativo trabajaron ambulancias del sistema de atención médica de emergencia, efectivos de Bomberos de la Estación Versalles y personal de la Comisaría 9B de la Policía.

Bomberos, personal del SAME y efectivos de la policía se hicieron presentes en el lugar de la muerte del hombre de 40 años

Hasta las últimas horas de este domingo, los efectivos se encontraban en el lugar a la espera de la realización de las pericias correspondientes y del arribo del transporte forense para avanzar con las actuaciones de rigor.

Tren Sarmiento: 20 heridos por descarrilamiento a metros de la estación Liniers

El pasado 11 de noviembre, el Tren Sarmiento, y en particular la estación Liniers, fueron noticia por otro incidente. En ese caso, se registró un descarrilamiento que resultó en 20 personas heridas.

El episodio ocurrió a las 15.50, cuando la formación 3358 se descalzó en un cambio de vías a la altura de la intersección de Rivadavia y Timoteo Gordillo. Tres vagones del inicio del tren quedaron desplazados hacia una vía paralela y el conductor logró frenar a tiempo, según informaron desde Trenes Argentinos.

Cómo quedó la formación tras el descarrilamiento

Tras el descarrilamiento, los pasajeros fueron evacuados. Diez personas fueron atendidas en el lugar y otras diez, con politraumatismos y heridas de mediana complejidad, fueron trasladadas a distintos hospitales porteños: cuatro al Santojanni, dos al Vélez Sarsfield, dos al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez y dos al Hospital General de Agudos C. Grierson. No se registraron heridos de gravedad.

Entre los lesionados hubo dos menores de edad que fueron asistidos en el lugar con heridas leves. Además, dos hombres debieron ser rescatados por personal de Bomberos tras quedar con politraumatismos y dolores por el impacto.

El incidente tuvo lugar cuando la formación 3358 se descalzó en un cambio de vías a la altura de la intersección de Rivadavia y Timoteo Gordillo Nicolás Suárez

El servicio estuvo interrumpido durante dos horas entre Castelar y Moreno y no llegaba a la terminal de Once. Cerca de las 18, la circulación se reanudó por completo, aunque con demoras y cancelaciones y sin detenerse en Liniers.

La Justicia federal tomó intervención en el caso. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, inició actuaciones por interrupción de los medios de transporte y solicitó a la unidad de accidentología la realización de peritajes, entre ellos un informe de alcoholemia al conductor del tren.