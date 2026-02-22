Nublado, inestable y ventoso: así estará el clima este domingo, según el último informe del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo se presentará con inestabilidad durante toda la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque sin probabilidades de lluvia.

Según el último informe del organismo, el segundo día del fin de semana se prevé un día caluroso, con mínima de 22 °C y una máxima de 28 °C. El cielo estará cubierto de nubes durante todo el día. Además, anunció ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Cómo continuará el clima durante los primeros días de la semana

El lunes llegará con un cambio en el cielo, aunque sin un descenso significativo de las marcas térmicas. Tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 27 °C, con nubosidad desde las primeras horas y un aumento de la cobertura hacia la tarde y la noche, además de lluvias durante todo el día.

Pronóstico extendido para los primeros días de la semana

El martes, en tanto, se prevé una mínima de 22 °C y una máxima de 27 °C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Lunes 16 Mín. 22 °C - Máx. 27 °C 10 - 40 % 13 - 22 km/h Martes 17 Mín. 22 °C - Máx. 27 °C 0 % 13 - 22 km/h

