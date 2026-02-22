Nublado, inestable y ventoso: así estará el clima este domingo, según el último informe del SMN

El organismo meteorológico anticipó nubosidad variable durante toda la jornada; cómo estará el tiempo durante los primeros días de la semana
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo se presentará con inestabilidad durante toda la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque sin probabilidades de lluvia.
Según el último informe del organismo, el segundo día del fin de semana se prevé un día caluroso, con mínima de 22 °C y una máxima de 28 °C. El cielo estará cubierto de nubes durante todo el día. Además, anunció ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
Cómo continuará el clima durante los primeros días de la semana
El lunes llegará con un cambio en el cielo, aunque sin un descenso significativo de las marcas térmicas. Tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 27 °C, con nubosidad desde las primeras horas y un aumento de la cobertura hacia la tarde y la noche, además de lluvias durante todo el día.
El martes, en tanto, se prevé una mínima de 22 °C y una máxima de 27 °C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.
|Día
|Temperatura
|Probabilidad de precipitación
|Viento
Lunes 16
Mín. 22 °C - Máx. 27 °C
10 - 40 %
13 - 22 km/h
Martes 17
Mín. 22 °C - Máx. 27 °C
0 %
13 - 22 km/h
Recomendaciones del SMN ante las lluvias
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
