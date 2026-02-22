Murió un joven por una caída con su moto en los médanos de Villa Gesell y suma una nueva tragedia

VILLA GESELL.- Un joven de 27 años que circulaba en moto en un sector de médanos de la zona norte de esta ciudad, en el perímetro del circuito donde se desarrolla la competencia Enduro de Verano, murió al protagonizar una caída cuando circulaba sin casco ni otros elementos de seguridad.

Los médicos que lo asistieron en el lugar comprobaron que presentaba lesiones muy graves y pudieron trasladarlo hasta el Hospital Municipal local, donde se constató el fallecimiento.

Este caso fatal coincide con el despliegue de un inédito operativo de seguridad con más de 800 efectivos entre policías y agentes municipales para controlar el ingreso y movimiento en esta ciudad de más de 100.000 personas para asistir a esta tradicional competencia, la más importante de la especialidad en Latinoamérica.

Más de 100.000 personas para asistir a esta tradicional competencia, la más importante de la especialidad en Latinoamérica Mauro V. Rizzi

Este incidente se denunció a última hora de la tarde del sábado con un llamado al servicio de emergencia para pedir por una ambulancia y así facilitar atención y traslado de esta víctima.

Según se pudo conocer, circulaba en su moto tipo enduro a velocidad cuando se habría encontrado con un abrupto “corte”, como se conoce a los desniveles profundos y repentinos que tienen las dunas. Eso lo llevó a caer y golpear.

El joven, según fuentes policiales, se llamaba Andrés Alberto Alemán, con domicilio en Ensenada, provincia de Buenos Aires. Lo encontraron inconsciente, junto a su moto, una Honda XR 300 blanca, en cercanías de un balneario fuera de servicio que se llama Tarifa.

Los primeros en brindarle asistencia fueron bomberos apostados en el puesto de control de acceso a playa más cercano. Luego llegó el servicio médico que le detectó signos vitales mínimos. En esas condiciones lo trasladaron al hospital, donde falleció.

La tragedia coincide con el fuerte despliegue de seguridad en Villa Gesell por la llegada de miles de motociclistas por el Enduro de Verano y que buscaba, precisamente, evitar hechos como el ocurrido Mauro V. Rizzi

No fue este el único hecho luctuoso en este marco de miles de motos, cuatriciclos y otros vehículos de doble tracción que se mueven en la superficie de arenas irregulares que rodea al circuito de la competencia internacional, que reúne a unos 1000 pilotos.

Entre los asistentes hubo por lo menos otro accidente importante con lesionados por el choque entre un cuatriciclo y otro vehículo, que sería una moto. Las heridas fueron menores pero quedó constancia para apertura de una causa judicial.

En paralelo, según se pudo conocer, la municipalidad y policía han mantenido controles en las cercanías del escenario de competencia y también el casco urbano, donde se intentan evitar picadas y otros excesos.

Este sábado se habían confirmado unas 40 notificaciones por infracciones a quienes protagonizaron situaciones de alta velocidad o de riesgo, varias de ellas monitoreadas por dron, ya que la superficie donde se mueven los asistentes es inmensa y la presencia de móviles policiales por tierra es mínima.

Peligrosas maniobras en Villa Gesell

Tras conocerse la muerte de Alemán, Viviam Perrone, fundadora de Madres del Dolor, la asociación de mujeres que perdieron a sus hijos en hechos violentos (entre ellos, incidentes viales), denunció: “Ayer recibí muchísimos videos del descontrol que hay en Villa Gesell. Se sumó la prohibición de Pinamar y el Enduro. Cero control, cero responsabilidad de conductores. Mezcla de camionetas, UTV y cuatris”. En esas imágenes, que compartió, pueden verificarse las peligrosas maniobras al volante sobre la arena.

Eslabón en una lamentable cadena

Esta muerte es el eslabón más grave de una cadena de siniestros ocurridos entre las playas más agrestes de Villa Gesell y Pinamar durante esta temporada de verano. La serie comenzó con un hecho muy delicado que tuvo como principal víctima a Bastián Jerez, de 8 años, accidentado y con lesiones graves en cerebro, columna y abdomen cuando viajaba como acompañante y sin cinturón de seguridad en un UTV que chocó contra una camioneta en La Frontera, al norte de Pinamar. Todavía sigue internado en el Hospital Italiano de San Justo.

El UTV donde viajaba Bastián al momento del choque contra la camioneta 4x4, también en la foto

Luego se conocieron otros incidentes con lesionados y los dos casos más recientes y también graves ocurrieron el pasado fin de semana largo. El primero fue también en La Frontera, donde Florencia Rastelli Mella, una influencer de 33 años, volcó con su cuatriciclo en circunstancias que se desconocen. Sufrió lesiones gravísimas y fue derivada el último domingo a Mar del Plata, donde quedó internada en el área de terapia intensiva de la Clínica Pueyrredón.

Al mismo centro de salud privado se trasladó dos días después a Micaela Chorro Carnevale, de 25 años. Según declaró su novio, que la acompañaba, ella conducía un UTV cuando se le salió la rueda y volcó. El vehículo le cayó sobre el cuerpo y le provocó lesiones múltiples, en particular en tórax y columna. Fue derivada a un sanatorio de la Capital, donde ella tiene domicilio.

Florencia Rastelli Mella

Para el Enduro de Verano de este fin de semana y con los antecedentes recientes de casos al filo de la fatalidad se había instrumentado un operativo de dimensiones muy superiores a los de años anteriores. A la par hubo desde la Municipalidad de Villa Gesell algunos ajustes normativos que incrementaron sanciones a infractores por excesos de velocidad o maniobras riesgosas, con multas más elevadas y secuestros de vehículos.

Según pudo constatar LA NACION este viernes, en el inicio del ingreso masivo de asistentes al predio externo al circuito, hubo un minucioso control de documentación de vehículos. Pero arenas adentro esos conductores se mueven con libertad en un escenario muy complicado por sus dunas. En especial de noche, ya que no solo acampan por allí sino que también aceleran con sus motos en ese marco de oscuridad.

Los últimos episodios de extrema gravedad en torno a esta competencia se habían dado hace siete años, también en los alrededores de la pista donde compiten los profesionales o más experimentados. En aquella oportunidad, en una misma jornada, se mataron dos jóvenes. Uno en motocicleta y una en cuatriciclo. Esta última casi a medianoche, cuando aceleraba a alta velocidad e impactó contra un alambrado metálico.