Abre la venta de pasajes del tren que promete paisajes blancos de ensueño para este invierno

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A partir de mañana a las 10, el Tren Patagónico habilitará formalmente la venta de pasajes para los servicios de julio. Esta apertura es clave para la planificación de las vacaciones de invierno, permitiendo a residentes y turistas asegurar su lugar en el trayecto que une Viedma y San Carlos de Bariloche, un recorrido de más de 800 kilómetros que conecta la costa atlántica con la cordillera rionegrina.

La formación posee un coche comedor con gastronomía regional, conexión a internet satelital y, como gran atractivo para julio, el regreso del coche-cine. Este espacio ofrecerá una programación familiar que incluye cine infantil, producciones patagónicas y funciones de trasnoche.

A lo largo de sus más de 800 kilómetros de recorrido, el tren conecta la costa atlántica con la cordillera

“Más que un viaje, el servicio propone una experiencia integral que combina gastronomía, entretenimiento y confort, mientras los pasajeros recorren paisajes únicos que van desde la costa atlántica hasta la imponente región andina, conectando distintos destinos turísticos de la provincia”, comentó Roberto López, presidente de Tren Patagónico.

Tarifas

Como en otras temporadas, la empresa ha definido un esquema de tarifas diferenciado para residentes y no residentes de la provincia de Río Negro. El tramo en clase Pullman vale $98.500 para residentes y $118.500 para no residentes, mientras que los camarotes cuestan $137.000 el tramo para residentes y $165.500 el tramo para no residentes.

El tren atraviesa la estepa rionegrina, desde Viedma hasta Bariloche

El trayecto toma un total de 19 horas. Sale de Viedma los viernes a las 17 y llega a Bariloche los sábados a las 12.10. Luego regresa hacia Viedma los domingos a las 17. Las estaciones intermedias son San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Oneeli, Comallo y Pilcaniyeu.

Si bien se puede terminar el viaje en alguna de estas paradas, el viaje está pensado para los turistas que buscan disfrutar el recorrido completo. Muchos de sus clientes deciden hacer el trayecto Buenos Aires-Viedma en auto y allí abordan el tren hasta Bariloche.

La traza es antigua, pero los vagones son nuevos y han sido reacondicionados Gentileza Tren Patagónico

Los jubilados abonan con 20% de descuento y los menores de 12, con 30% de descuento. Además, se mantiene el servicio de transporte de vehículos mediante bandejas automovileras, con costos que varían según la altura de la unidad (los vehículos de hasta 1,55 metros pagan $166.500 y los vehículos a partir de 1,56 metros pagan $229.000).

Vistas desde el tren gentileza Tren Patagónico

El coche cine, que también estuvo disponible durante la temporada de verano, ofrece cinco funciones durante todo el recorrido Viedma–Bariloche. “La iniciativa se desarrolla en trabajo conjunto con el Polo Audiovisual de la Secretaría de Cultura de Río Negro, que mantiene actualizado el catálogo de películas y promueve la difusión de producciones regionales y patagónicas, fortaleciendo la circulación de contenidos audiovisuales y jerarquizando el cine de la región”, explicaron desde Tren Patagónico.

La formación cuenta con coches Pullman, coches camarote, coche comedor y coche-cine

La habilitación de los pasajes a partir de mañana ocurre tras una interrupción programada del servicio durante junio. Según informaron desde la empresa, esta pausa fue necesaria para ejecutar tareas integrales de mantenimiento tanto en la infraestructura de las vías como en el material rodante, con el fin de garantizar la seguridad y confiabilidad del servicio ante la alta demanda que se espera para el invierno.

La casa de té que funciona en la vieja estación de Perito Moreno, una de las paradas, en plena meseta patagónica gentileza Tren Patagónico

La estrategia operativa busca consolidar al tren como una de las alternativas más elegidas para recorrer los paisajes característicos de la provincia durante la temporada más fría del año .

"El servicio propone una experiencia integral que combina gastronomía, entretenimiento y confort", sostienen desde la empresa Marcelo Martínez - LA NACION

Los interesados en adquirir pasajes para julio pueden realizar la compra de manera presencial en las estaciones, vía telefónica, a través de agencias habilitadas o mediante la página web oficial: www.trenpatagonicosa.com.ar.