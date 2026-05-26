Con descuentos de hasta el 30%, Bariloche lanza una campaña para anticipar la temporada de invierno

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Con la intención de fortalecer el movimiento turístico antes del inicio de la temporada invernal y consolidar el posicionamiento del destino en el mercado interno, esta ciudad lanzó oficialmente “Bariloche Week 2026”, una acción promocional conjunta entre el sector público y el privado.

La iniciativa ofrece beneficios exclusivos que incluyen descuentos y promociones especiales en hotelería, gastronomía, agencias de viajes, alquiler de autos y comercios adheridos. Estas propuestas están dirigidas específicamente a turistas nacionales no residentes en esta ciudad rionegrina.

La campaña ya cuenta con una importante adhesión de prestadores locales, sumando aproximadamente 15 alojamientos, 4 empresas de alquiler de autos y diversas agencias de viajes. Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb), brindó detalles sobre el alcance de las ofertas: “En alojamiento, el programa apunta a captar descuentos de entre el 20% y el 30%, o promociones tipo 6x5 o similares. En gastronomía, los porcentajes de descuentos propuestos están entre el 15% y el 30%. En alquiler de vehículos están con un esquema de entre 20% y 30% de descuento. Las excursiones, traslados y servicios terrestres rondan los mismos porcentajes”.

La etapa de comercialización activa se desarrollará del 1 al 11 de junio, aunque los beneficios adquiridos podrán utilizarse, en muchos casos, hasta el 31 de diciembre de 2026, dependiendo de cada prestador.

Este calendario no es casual. Junio es tradicionalmente un mes de menor demanda, a la espera de la apertura oficial del Cerro Catedral, que suele ocurrir cerca del 20 de junio dependiendo de la acumulación de nieve.

Lago destacó la importancia de esta ventana temporal: “Confiamos en que esta acción permita mejorar la performance de junio, un mes en el que todavía no hay alta concentración de demanda. Sí esperamos un volumen muy superior para las vacaciones de invierno, los recesos escolares y administrativos. Lo cierto es que todavía no tenemos fecha de apertura del centro de esquí. En general, una vez que se comunica eso, ya empieza a haber un poco más de movimiento”.

El referente hotelero agregó que el Bariloche Week tiene 10 días de plazo pero impacta hasta fin de año: las compras que se hagan ahora son servicios que se pueden utilizar hasta diciembre, por lo que la acción promocional no solo está atada a la nieve sino a la oferta total del destino.

Las promociones incluyen la temporada de esquí MARCELO MARTINEZ

El programa es impulsado por una amplia coalición de entidades, incluyendo la Cámara de Turismo de Bariloche (CAT), la Aehgb, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Bariloche (Aavytuba), la Asociación de Hostels, la Asociación de Turismo Estudiantil de San Carlos de Bariloche (Ateba), la Cámara Alquiladora de Autos y la Federación de Entidades Empresarias de Bariloche (Feeba), con la implementación estratégica del Emprotur local.

Con una fuerte inversión en promoción online, la campaña busca incentivar la decisión de viaje y dinamizar la economía local. Los interesados pueden consultar toda la oferta centralizada en la plataforma oficial.

En sintonía con la iniciativa, el intendente Walter Cortés manifestó su optimismo de cara a los meses invernales y señaló que las perspectivas “son muy buenas”: indicó que los protagonistas del sector turístico esperan una tasa de ocupación de entre el 80 y el 85%.

A su vez, el mandatario local subrayó la relevancia de la ciudad a nivel nacional e internacional, destacando que Bariloche es “el lugar más elegido por los brasileros” y que su aeropuerto se ha convertido en el tercero con mayor afluencia de vuelos del país, después de Ezeiza.

Y ante la preocupación por los costos de la temporada, Cortés aseguró que, aunque las tarifas de los medios de elevación están en línea con otros centros del país (alrededor de $160.000 el pase diario), la ciudad mantiene una oferta diversa. “Estamos haciendo una guía de restaurantes con precios accesibles para el turismo para entregar en el aeropuerto”, adelantó el intendente, al tiempo que mencionó que es posible encontrar platos de comida por $17.000.