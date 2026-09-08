Abren la preinscripción para ser voluntario en la visita del Papa León XIV a la Argentina

A pocos meses de la visita del Papa León XIV a la Argentina, se habilitó la preinscripción de voluntarios para quienes quieran colaborar en la visita apostólica del Sumo Pontífice. Mediante un formulario online, cualquier persona que sea argentina o tenga residencia en el país, de entre 18 y 65 años -cumplidos al 8 de octubre de 2026-, podrá postularse.

Entre el 8 y el 11 de noviembre, León XIV pisará suelo argentino y, aunque el programa definitivo será anunciado por la Santa Sede a mediados de septiembre, las autoridades eclesiásticas ya trabajan sobre una agenda que incluirá distintas actividades en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre Andrew Medichini - AP

¿Cómo inscribirse?

El formulario se encuentra disponible en la página oficial de la Conferencia Episcopal Argentina. Antes de empezar, se pide tener a mano una copia del DNI, frente y dorso; una fotografía tipo carnet de frente y con fondo claro, para poder ser impresa para la credencial, y, en caso de tener y querer informarlo, una foto o documento del Certificado Único de Discapacidad.

En el formulario hay un espacio para completar datos personales; entre ellos, es opcional rellenar los referentes a la diócesis a la que pertenece el voluntario, así como la parroquia o la comunidad. Se piden datos de celular y mail para poder comunicarse en cualquier caso y contactos de emergencia a los cuales se pueda llamar durante la jornada si hiciera falta.

Entre la información opcional, están los datos sobre la ocupación actual del postulante (estudiante, profesional, personal de salud, docente, entre otros), el nivel de idioma y las experiencias previas en voluntariados.

La visita del Papa León XIV será un acontecimiento histórico para la Iglesia en Argentina Captura de Pantalla

Asimismo, en el apartado de sede y disponibilidad, se aclara que los gastos de traslado están a cargo de cada voluntario. En ese caso, las opciones son Buenos Aires y Luján, Buenos Aires, Córdoba y Luján. También se especifica que, durante el evento, los turnos son rotativos, de un máximo de 8 horas por día. Las opciones disponibles son mañana, tarde y noche.

Se pueden seleccionar hasta 5 áreas de servicio, entre ellas: atención a otros voluntarios, celebraciones litúrgicas, orientación a peregrinos y logística de eventos. En los datos de salud y accesibilidad, es opcional completar la cobertura médica.

Al final del formulario, se requiere lo solicitado previamente: foto del DNI (frente y dorso), fotografía tipo carnet y, en caso de ser necesario, el certificado único de discapacidad. Al terminar este último paso, se completan los espacios de consentimiento solicitados y luego está todo listo para ser enviado.

Un mail confirma la incripción y se asigna un número de trámite para identificación que es necesario guardar. La comisión de voluntariado revisa la solicitud a través de organismos de seguridad a cargo del operativo, por lo cual se advierte que puede demorar varias semanas.

La preinscripción no implica una asignación automática a un área de servicio. Captura de Pantalla

¿Qué se sabe de la visita del Papa a la Argentina?

Tras su consagración el 9 de mayo de 2025, el estadounidense Robert Prevost, quien eligió adoptar el nombre León XIV, llegará a la Argentina tras 39 años de la última visita papal. La última visita fue entre el 6 y el 12 de abril de 1987, cuando Juan Pablo II llegó por segunda vez al país y fue recibido por el entonces presidente Raúl Alfonsín.

Luego de la confirmación del Vaticano de que León XVI viajaría a la Argentina, la agenda comenzó a activarse. Entre los actos previstos para la visita de Su Santidad, se encuentran una misa central al pie del Monumento de los Españoles y un encuentro con jóvenes. El Papa también participaría de actos institucionales y religiosos en el centro porteño.

Hasta el momento, la agenda preliminar contempla: