¿Abren los bancos este viernes 21 de noviembre?

El Ministerio del Interior estableció que este viernes 21 de noviembre es un día no laborable con fines turísticos. La medida modifica el funcionamiento habitual de diferentes servicios públicos y privados. La actividad de los bancos y el cronograma del transporte público presentan alteraciones significativas para la jornada.

Qué pasará con las entidades bancarias

Las sucursales bancarias de todo el país no abrirán sus puertas al público este viernes 21 de noviembre. La decisión implica la suspensión de toda atención por ventanilla. Por lo tanto, no será posible efectuar trámites presenciales, como gestiones comerciales, operaciones de cambio o movimientos bursátiles.

Las sucursales bancarias no atenderán al público para trámites por ventanilla Hugo Mouján

A pesar del cierre de las sedes físicas, los canales electrónicos operarán con normalidad. Los usuarios podrán utilizar los cajeros automáticos para extracciones de dinero y otras operaciones. También estarán disponibles las plataformas de home banking y las aplicaciones móviles para realizar pagos, transferencias y consultas. Los medios de pago digitales, como billeteras virtuales y tarjetas de débito o crédito, funcionarán sin restricciones.

Cómo funcionará el transporte público

El servicio de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentará modificaciones en sus cronogramas habituales.

Colectivos : las líneas de colectivos circularán con una frecuencia reducida, similar a la de un día sábado .

: las líneas de colectivos circularán con una . Subte y Premetro : la red de subterráneos y el Premetro adoptarán el horario de los sábados. La primera formación iniciará su recorrido a las seis horas. El último servicio operará hasta las 23 horas, con variaciones según cada línea.

: la red de subterráneos y el Premetro adoptarán el horario de los sábados. La primera formación iniciará su recorrido a las seis horas. El último servicio operará hasta las 23 horas, con variaciones según cada línea. Trenes: las diferentes líneas ferroviarias funcionarán con el cronograma de sábados durante el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre. Para el domingo 23 y el lunes 24, el esquema corresponderá al de domingos y feriados.

Los colectivos circularán con una frecuencia reducida, similar a la de un día sábado

Una excepción importante afecta a la Línea Mitre. El ramal que conecta las estaciones de Retiro y Tigre estará completamente interrumpido. La suspensión del servicio se extenderá desde el viernes hasta el lunes inclusive. La causa de la interrupción son obras de renovación en el tendido de vías entre las localidades de Maldonado y Tigre.

Qué otros servicios se verán afectados

Diversas actividades y organismos también ajustarán su funcionamiento.

Administración pública : las oficinas dependientes del Estado en todo el territorio nacional permanecerán cerradas. No habrá atención al público.

: las oficinas dependientes del Estado en todo el territorio nacional permanecerán cerradas. No habrá atención al público. Supermercados: las principales cadenas de supermercados y sus sucursales operarán con normalidad. Mantendrán sus horarios de atención habituales.

Los supermercados mantendrán sus horarios de atención habituales Lynne Sladky - AP

Estacionamiento en CABA : el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó cambios en las reglas de estacionamiento. Se autoriza el aparcamiento en avenidas y calles donde la prohibición rige los días hábiles de siete a 21 horas . La restricción se mantiene en los lugares donde está prohibido estacionar durante las 24 horas. Esto incluye pasajes, carriles de Metrobus, ciclovías y espacios de convivencia. El sistema de estacionamiento medido no tendrá vigencia.

: el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó cambios en las reglas de estacionamiento. . La restricción se mantiene en los lugares donde está prohibido estacionar durante las 24 horas. Esto incluye pasajes, carriles de Metrobus, ciclovías y espacios de convivencia. El sistema de estacionamiento medido no tendrá vigencia. Peajes: los peajes de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires funcionarán con el esquema de un fin de semana. La hora pico para el sentido hacia la provincia de Buenos Aires será de 11 a 15 horas. En dirección al centro, el horario de mayor afluencia será entre las 17 y las 21 horas.

Los peajes funcionarán con horario pico de 11 a 15 en sentido a provincia de Buenos Aires

Los próximos feriados de 2025

El calendario nacional todavía cuenta con algunas fechas de descanso antes de fin de año.

Noviembre:

Lunes 24: feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se traslada del jueves 20.

Diciembre:

Lunes 8 : feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Jueves 25: feriado inamovible por la celebración de la Navidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.