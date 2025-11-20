La familia de Sergio Vaca, un argentino desaparecido desde 2022, impulsa una búsqueda internacional con la colaboración de Interpol. El hombre, que residía en España, viajó ese año a un templo en Laos, en el sudeste asiático, y desde entonces se perdió todo rastro. Su hija, Eliana, encabeza los reclamos para obtener información sobre su ubicación.

Quién es el argentino que está desaparecido luego de viajar a un monasterio budista en 2022

Sergio Vaca es un ciudadano argentino que hasta 2022 vivía en España. Ese año, comunicó a sus familiares su decisión de emprender un nuevo camino en Asia para “experimentar cosas nuevas”. Su destino inicial era un templo budista en Laos, según relató su hija Eliana en diálogo con LN+.

El hombre se dedicaba profesionalmente a la venta de bolsas para el transporte de granos. La familia entendió que el viaje también tenía un propósito laboral. Antes de partir, Vaca optó por un cambio radical en sus comunicaciones: dejó de utilizar sus redes sociales y la aplicación WhatsApp. A partir de ese momento, el único canal de contacto fue el correo electrónico.

Cómo fueron las últimas comunicaciones

Los últimos intercambios que la familia mantuvo con Vaca ocurrieron vía mail. Eliana Vaca detalló que los mensajes provenían de Camboya. En ellos, su padre “le transmitió la precariedad con la que uno se imagina un lugar así”.

La preocupación de sus allegados aumentó con los dos correos finales, que Eliana describió como “muy contradictorios”. En uno de los mensajes, Sergio Vaca afirmaba que disponía de conexión a Internet en una oficina situada muy lejos de su casa. En el otro, confesaba que “había estado muy bajoneado durante los primeros días”. Tras esos correos, el contacto se interrumpió por completo.

Qué acciones realiza Interpol para encontrarlo

La ausencia prolongada de noticias motivó a la familia a radicar denuncias formales. El hijo de Vaca la presentó ante la Policía Federal en Córdoba, que tiene un nexo directo con Interpol. Por su parte, Eliana realizó el trámite a través de la Cancillería argentina.

Darío Álvarez Lomaquiz, representante de Interpol por la Policía Federal Argentina (PFA), confirmó que el organismo tomó intervención en el caso. “Una fiscalía federal de Córdoba nos avisó de la investigación”, explicó en los estudios de LN+.

La medida principal fue la activación de una “notificación amarilla”, un procedimiento para localizar a personas desaparecidas a nivel global. “Alertamos a todos los países miembros para que en todo el mundo sepan que lo estamos buscando“, puntualizó Lomaquiz.

Cuál es el procedimiento de búsqueda

El investigador detalló que el rastreo se enfoca en los países donde existen indicios sobre el paso de Vaca, como España. Allí, las autoridades contactaron a una expareja del hombre, “quien aseguró que él había estado allí”. Sin embargo, la información sobre su paradero actual es nula.

Eliana Vaca subrayó la falta de registros oficiales. “Las últimas fuentes de investigación no dan cuenta de ningún registro de mi papá en ese lugar”, sostuvo en referencia a su paso por Asia. La familia tampoco tiene constancia de un posible retorno a Europa. “No nos consta que haya regresado a España”, agregó. Álvarez Lomaquiz aseguró la continuidad del operativo: “Hasta que no lo encontremos no vamos a dejar de buscarlo”.

El representante de Interpol también aclaró cómo se procede si una persona con notificación amarilla es localizada. “No se lo priva de su libertad, sino que se lo frena y se le comenta su situación”, explicó.

