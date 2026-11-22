El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encamina hacia dos jornadas con tiempo más estable, períodos de sol y temperaturas en aumento. Después de los sucesivos episodios de inestabilidad, el pronóstico para este domingo 22 de noviembre y el lunes feriado anticipa una mejora que permitirá aprovechar buena parte del cierre del fin de semana largo.

El cambio se consolidará después de las precipitaciones que podrían extenderse hasta la madrugada de este domingo. A partir de entonces, las máximas subirán de manera gradual: alcanzarán entre 27°C y 28°C durante la jornada y podrían llegar a 29°C o 30°C el lunes, cuando el ambiente tendrá características más veraniegas.

Pronostico del tiempo

Cuándo se afianzará la mejora en Buenos Aires

Según Meteored, el último período de inestabilidad previsto para el fin de semana largo comprende la noche del sábado y la madrugada de este domingo. Una vez que finalice esa etapa, el AMBA tendrá prácticamente dos días completos con condiciones más estables.

La previsión marca una diferencia respecto de la dinámica de los días anteriores, cuando la humedad en las capas bajas de la atmósfera y el desplazamiento de perturbaciones en niveles superiores favorecieron chaparrones y tormentas de distribución muy sectorizada.

Para el cierre del descanso extendido, en cambio, se espera una mejora más duradera acompañada por el ascenso de las temperaturas. La ciudad de Buenos Aires y el conurbano compartirán ese panorama, con nubosidad variable.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

⛈️ Vuelven las #tormentas al #AMBA desde la mañana, a partir del mediodía y por la tarde más probables y localmente fuertes.



⚠️ #Alerta por tormentas en el sudeste bonaerense, NEA y Litoral, en nivel naranja Misiones.



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Cómo estará el tiempo este domingo

El domingo 22 tendrá cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste, de acuerdo con la perspectiva. Las temperaturas máximas se ubicarán entre 27°C y 28°C, en una jornada que ofrecerá condiciones más favorables para los planes al aire libre después de la inestabilidad de la madrugada.

La presencia de nubes alternará con períodos de sol. El escenario previsto permitirá dejar atrás la sucesión de desmejoramientos, aunque el comienzo del día todavía corresponde a la franja en la que podrían persistir las últimas precipitaciones aisladas.

La estabilización se espera después de ese tramo inicial, con una tendencia que se prolongará durante el lunes feriado.

El lunes llegará el ambiente más veraniego

El lunes 23 aparece como la jornada más aprovechable del fin de semana largo para las actividades al aire libre. El pronóstico anticipa temperaturas de hasta 29°C o 30°C por la tarde, los valores más elevados de este período de mejora.

El cielo estará de parcial a mayormente nublado, mientras que los vientos soplarán del oeste y luego rotarán al noroeste. Con ese marco, el cierre del descanso extendido tendrá un ambiente más cálido que el domingo.