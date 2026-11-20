Las tormentas se esperan durante la tarde de este viernes 20 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esa franja concentra la mayor probabilidad de precipitaciones de la jornada, con valores de entre el 40% y el 70%, en un día que tendrá una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 25°C.

La previsión también contempla lluvias durante la mañana y la noche, aunque con posibilidades menores.

Pronostico del tiempo

Cuándo se esperan las tormentas en Buenos Aires

El SMN ubica el período de mayor inestabilidad en la tarde de este viernes, cuando el pronóstico muestra tormentas y una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. La temperatura prevista para ese tramo es de 25°C, el valor más alto de la jornada.

Durante la mañana, la posibilidad de lluvias se sitúa entre el 10% y el 40%, con una temperatura de 23°C. Para la noche, el organismo mantiene ese mismo rango de probabilidad de precipitaciones y anticipa un descenso hasta los 20°C.

En las tres franjas, los vientos tendrán velocidades de entre 7 y 12 km/h. El cuadro no consigna ráfagas para este viernes.

20 NOV | ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ Tormenta

🟧 70-100 mm

🌬️ Ráfagas ≥ 90 km/h

🧊 Granizo de diversos tamaños

🟨 30-70 mm

🌬️ Ráfagas

🧊 Granizo



🌧️ Lluvia

🟨 10-20 mm



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Cómo seguirá el tiempo el sábado y el domingo

El sábado 21 comenzará con una mejora: el pronóstico no prevé precipitaciones durante la madrugada, la mañana ni la tarde. Las temperaturas pasarán de 17°C en la madrugada a 23°C por la mañana, hasta alcanzar una máxima de 27°C por la tarde.

Sin embargo, la posibilidad de tormentas volverá durante la noche, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40% y una temperatura de 22°C. Los vientos serán de 7 a 12 km/h en las primeras horas y de 13 a 22 km/h durante la tarde y la noche.

Para el domingo 22, el SMN anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas. La mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 27°C, con vientos de entre 13 y 22 km/h.

Qué temperaturas se esperan para el comienzo de la semana

El lunes 23 continuará sin lluvias. La temperatura mínima se ubicará en 18°C y la máxima llegará a 29°C, con cielo parcialmente nublado.

El martes 24 mantendrá una máxima de 29°C, aunque la mínima bajará a 16°C. La probabilidad de precipitación será del 0% durante la madrugada y la mañana, y de entre el 0% y el 10% durante la tarde y la noche. Para esta última franja, el organismo prevé ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Hacia el miércoles 25, la temperatura descenderá, con valores de 14°C a 24°C y sin lluvias previstas. El jueves 26 tendrá una mínima de 15°C y una máxima de 25°C, también con una probabilidad de precipitación del 0%.