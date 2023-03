Abusos en el Colegio del Salvador: exalumnos denunciaron penalmente a las autoridades y a la congregación jesuita

escuchar

En julio de 2022, dos exalumnos del Colegio Del Salvador denunciaron en distintos medios de comunicación los abusos sexuales que habrían sufrido en 2002, cuando tenían once años, por parte de César Fretes, un religioso de la tradicional institución educativa que falleció en 2015. A partir del conocimiento de esos primeros dos casos, comenzaron a acumularse nuevas y similares denuncias de exestudiantes del establecimiento y el número total hoy asciende a más de 40.

A ocho meses de aquella exposición mediática, diez de las víctimas informaron que realizaron una denuncia penal contra quienes fueran autoridades del Colegio del Salvador y de la Compañía de Jesús por ser partícipes necesarios de los delitos de abuso sexual, corrupción de menores y encubrimiento agravado.

“Exigimos que se investigue y sancione a las autoridades de ese momento por haber desestimado denuncias, no haber hecho lo posible por dar con el total de las víctimas, silenciar lo ocurrido y permitir que César Fretes siguiera teniendo contacto con menores. Es para nosotros una falta de respeto que esas mismas personas hoy estén ocupando los mayores cargos dentro de la orden”, dicen en el comunicado divulgado hoy.

Cesar Fretes falleció en 2015

La denuncia, presentada por la UFEM con el patrocinio de los abogados Pablo Mayer, César Mayer y Carlos Lombardi, quedó radicada ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°59 a cargo de Alfredo Godoy y la Fiscalía N°2 que conduce Santiago Vismara. Como primera consecuencia, el viernes pasado se realizó un allanamiento al Colegio del Salvador y el Centro Loyola.

Ante la consulta de LA NACIÓN, la Compañía de Jesús compartió un comunicado en el que confirmó el allanamiento. “Personal judicial se presentó en el Colegio del Salvador a fin de requerir documentación referida a César Fretes. La Compañía prestó toda su colaboración para que los oficiales intervinientes pudiesen desarrollar el procedimiento a fin de que se puedan aclarar los hechos bajo investigación. A pesar de la sorpresiva medida, inmediatamente el primer día hábil siguiente (13/03/23), la Compañía de Jesús hizo llegar de modo espontáneo al Juzgado mayor información que la existente en las sedes educativas, ya que la misma se encontraba en la Sede Curial donde no se dispuso allanar”, dijeron.

Por último, la Compañía de Jesús recordó que Cesar Fretes falleció en 2015 y que “no era más religioso de la Compañía por haberlo dimitido mediante el decreto del 20 de junio de 2007″. Además, aseguraron que Fretes fue separado de inmediato de sus funciones en el Colegio del Salvador al conocerse la primera denuncia hacia finales de 2003.

“Lamentablemente, en aquellos años, la Ley vigente no facultaba a las autoridades educativas para denunciar ante delitos dependientes de instancia privada, aunque se dejó en libertad de hacerlo a los padres, quienes evidentemente optaron por no hacerlo por razones no comunicadas”, finalizaron.

Pablo Vio y Gonzalo Elizondo fueron los dos primeros jóvenes que denunciaron los abusos de Fretes públicamente Alejandro Guyot - LA NACIÓN

“Sentimos que la Justicia nos escuchó”

Pablo Vío, una de las víctimas que viene impulsando el pedido de justicia, dijo a LA NACIÓN: “La noticia del avance de la causa penal y el allanamiento fue una gran alegría no solo porque entendemos que es un gran primer paso, sino también porque después de tanto tiempo en silencio sentimos que estamos siendo escuchados”.

Vío también dijo sentir que el avance de la causa reafirma uno de los mensajes más importantes que quieren comunicar: “Romper el esquema que del otro lado intentan imponer en la mayoría de los casos de abusos a menores: cargarnos de culpas, miedos y vergüenzas para callarnos. Hoy podemos sentirnos un poco más aliviados y tranquilos, sabiendo que quienes verdaderamente tienen que sentir eso hoy están siendo mirados por la justicia. Y nosotros, de a poco, podemos ir sanando un poco lo que callamos tantos años”.

Sin embargo, esta no fue la primera vía de acción que implementaron las víctimas. El 16 de julio del año pasado habían presentado un reclamo de un resarcimiento económico y un pedido de disculpas públicas que fue rechazado por el colegio.

El caso

En el resto del comunicado, las víctimas recordaron el caso de la siguiente forma: “En julio de 2022, víctimas de abuso sexual infantil por parte de César Fretes, quien fue hermano de la orden jesuita hasta 2007 y trabajó en el Colegio del Salvador entre 1995 y 2003, decidimos hacer público nuestro caso. No fue una decisión improvisada, sino consecuencia de un largo y doloroso proceso. A partir de este testimonio, supimos que más de 40 exalumnos sufrimos algún tipo de abuso por parte de César Fretes mientras asistíamos al Colegio del Salvador. Al momento de cada hecho, las víctimas teníamos entre 10 y 12 años”.

El Colegio del Salvador es una histórica institución católica ubicada en el centro porteño que pertenece a la congregación jesuita

“Por distintos testimonios que fuimos recopilando, supimos que en al menos dos ocasiones –la primera en 1998– las autoridades del Colegio fueron alertadas de estos hechos, pero decidieron desestimar las denuncias y mantener al abusador en su cargo. Recién en 2003, ante nuevas denuncias, trasladaron a Fretes a la ciudad de Mendoza, pero lo hicieron bajo un hermetismo total. No alertaron ni a la comunidad educativa ni a las familias, no lo denunciaron ante la justicia y tampoco realizaron una investigación interna”, relataron.

Y finalizaron: “Al no poder hablarlo, durante décadas creímos que lo que le había pasado a cada uno de nosotros había sido un hecho aislado, y tuvimos que transitar el dolor de forma individual. Recién después que las víctimas hicieran pública la denuncia, las autoridades jesuitas se expresaron a través de comunicados enviados a los medios. Nunca buscaron contactar al total de las víctimas para ofrecerles ayuda y rechazaron en reiteradas oportunidades nuestro pedido para acceder a toda la información disponible sobre lo ocurrido con Fretes. El dolor por los hechos que sufrimos en el pasado siguen vigentes en el presente, por la falta de respuestas, porque hay quienes hablan de moral en nombre de la Iglesia cuando hicieron todo por ocultar estos hechos, porque César Fretes murió impune”.