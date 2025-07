Accidente en Villa Traful | El crudo relato de una de las víctimas que pudo rescatar a su esposa: “Me pedía que no la soltara”

“Me pedía que no la soltara”. Con esas palabras Mariano, uno de los pasajeros que viajaba en el ómnibus que volcó este martes en la ruta 65, recordó lo que le pedía su esposa, María Inés, luego del accidente. Ambos viajaban junto con otros 42 pasajeros arriba del vehículo que perdió el control en el kilómetro 15 de la localidad de Villa Traful.

Desde la entrada del Hospital Ramón Carrillo de la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén, el hombre que vive en el Palomar (Buenos Aires), contó cómo fue el accidente en el cual no hubo víctimas fatales, pero sí heridos de gravedad: “Veníamos doblando en una curvita y al chofer se le fue el micro costado. Se le movió de cola y cayó”.

Mariano planteó que se trató de un error del chofer aunque reconoció que no había sido imprudente al volante. “No venía fuerte, pero yo hubiera venido más despacio”, consideró en diálogo con TN y señaló que en la trazada había mucho barro.

El micro turístico se dirigía a Villa Traful Gentileza

Él y su esposa habían llegado el lunes a Neuquén para pasar las vacaciones de invierno y una de sus primeras actividades fue contratar una excursión a Villa Traful, hacia donde se dirigían en el micro de la empresa Meridam que finalmente volcó. “Veníamos contentos de lo hermoso que es esto”, resaltó.

Como consecuencia del vuelco lateral del ómnibus mencionó que “la gente quedó amontonada de un lado”. “Fue una locura sacar a la gente... a los niños... había chiquitos de cuatro o tres años, algunos más grandecitos”, afirmó.

Mariano junto con su esposa María Inés estaban de vacaciones en Neuquén

Una de las personas a las que asistió fue a María Inés. “No la pierdo nunca de vista, pero no la podía levantar porque la gente que estaba sentada al lado nuestro se nos cayó encima. La quería sacar y me decía que no la soltara, que no podía mover las piernas”, contó Mariano.

En medio del caos consiguió sacarla del micro. “Me decía ‘no me puedo mover’”, relató con la voz entre cortada y ayudándose con las manos para contener las lágrimas.

La ayuda no tardó en llegar. A los pocos minutos un bombero pasó por el lugar y gracias a la conexión de internet portátil que poseen en los autobomba pudo pedir asistencia y auxilio, a pesar de que el choque sucedió en una zona sin señal.

El micro turístico trasladaba 44 pasajeros

La mujer fue llevada en helicóptero hacia el mencionado centro médico, mientras que otros heridos fueron derivados hacia un centro de emergencias en Bariloche. “Llegaron rápido las ambulancias”, reconoció.

María Inés fue una de los dos adultos que ingresaron al Hospital Ramón Carrillo con politraumatismos y lesiones graves. Ambos debieron entrar a quirófano, pero están fuera de peligro. “Supuestamente decían que podía tener algo en la cadera. Ella sintió un ruido en la pierna, que se rompió algo. Podría ser una fractura de cadera", contó Mariano.

La investigación sobre el accidente continúa. Según pudo averiguar LA NACION, las autoridades consideran que se trató de un “autovuelco” causado por barro y hielo en la calzada.