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Calendario escolar: cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Córdoba

El receso se ubica en el mes de julio y se extiende por dos semanas; cuál es el período exacto de descanso y cuándo terminan las clases

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Las fechas exactas del receso invernal en Córdoba
Las fechas exactas del receso invernal en CórdobaSec de Turismo de Córdoba

Los ciudadanos cordobeses, en particular los estudiantes y docentes, que deseen planificar actividades hacia la mitad del año, deben saber con exactitud cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Córdoba.

La fecha del receso invernal en Córdoba en 2026
La fecha del receso invernal en Córdoba en 2026Agencia Córdoba Turismo

Tal como ocurre con las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo, el calendario escolar 2026 dispone el comienzo de las vacaciones de invierno en cada provincia del país, y puntualiza las fechas correspondientes al receso de mitad de año en Córdoba.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Córdoba

De acuerdo a la información provista por el Ministerio de Capital Humano, las vacaciones de invierno en la provincia de Córdoba serán entre el 6 y el 17 de julio. De esa forma, coincide con otros distritos como Entre Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan y Santa Fe.

JurisdicciónReceso invernal
Córdoba
del 6 al 17 de julio ​

Respecto de la cantidad de días de vacaciones, es necesario aclarar que se suman más jornadas de descanso, puesto que este período no tiene en cuenta el fin de semana previo ni el posterior a las dos semanas.

Todas las fechas de las vacaciones de invierno en la Argentina

En el país, cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del receso invernal difieren según el distrito. De acuerdo al diagrama que figura en el calendario escolar anual, estas son las fechas exactas del receso invernal 2026:

JurisdicciónReceso invernal
Buenos Aires
del 20 al 31 de julio ​
CABA
del 20 al 31 de julio ​
Catamarca
del 13 al 24 de julio ​​
Chaco
del 20 al 31 de julio ​
Chubut
del 13 al 24 de julio ​​
Córdoba
del 6 al 17 de julio ​
Corrientes
del 13 al 24 de julio ​​
Entre Ríos
del 6 al 17 de julio ​
Formosa
del 13 al 24 de julio ​​
Jujuy
del 13 al 24 de julio ​​
La Pampa
del 13 al 24 de julio ​​
La Rioja
del 13 al 24 de julio ​​
Mendoza
del 6 al 17 de julio ​
Misiones
del 13 al 24 de julio ​​
Neuquén
del 13 al 24 de julio ​​
Río Negro
del 13 al 24 de julio ​​
Salta
del 13 al 24 de julio ​​
San Juan
del 6 al 17 de julio ​
San Luis
del 6 al 17 de julio ​
Santa Cruz
del 13 al 24 de julio ​​
Santa Fe
del 6 al 17 de julio ​
Santiago del Estero
del 20 al 31 de julio ​
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
del 13 al 24 de julio ​​
Tucumán
del 13 al 24 de julio ​

A su vez, las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada el año pasado.

El calendario escolar 2026 completo
El calendario escolar 2026 completoX

Cuándo terminan las clases 2026 en Córdoba

El calendario escolar también anticipa cuándo finaliza el ciclo lectivo en la provincia de Córdoba. La fecha establecida para el último día de clases de 2026 es el viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de la Navidad.

JurisdicciónFin del ciclo lectivo
Córdoba
18 de diciembre
Córdoba tiene distintas propuestas para las vacaciones de invierno
Córdoba tiene distintas propuestas para las vacaciones de inviernoAle Grutta foto - Shutterstock

A continuación, el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:

  • Buenos Aires: 22 de diciembre
  • CABA: 18 de diciembre
  • Catamarca: 18 de diciembre
  • Chaco: 18 de diciembre
  • Chubut: 18 de diciembre
  • Córdoba: 18 de diciembre
  • Corrientes: 18 de diciembre
  • Entre Ríos: 18 de diciembre
  • Formosa: 17 de diciembre
  • Jujuy: 18 de diciembre
  • La Pampa: 23 de diciembre
  • La Rioja: 18 de diciembre
  • Mendoza: 22 de diciembre
  • Misiones: 18 de diciembre
  • Neuquén: 18 de diciembre
  • Río Negro: 18 de diciembre
  • Salta: 18 de diciembre
  • San Juan: 18 de diciembre
  • San Luis: 18 de diciembre
  • Santa Cruz: 18 de diciembre
  • Santa Fe: 18 de diciembre
  • Santiago del Estero: 18 de diciembre
  • Tierra del Fuego: 18 de diciembre
  • Tucumán: 18 de diciembre
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