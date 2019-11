El chofer del ómnibus está detenido en la Jefatura de policía Comunal de Lezama

29 de noviembre de 2019 • 08:29

El conductor del micro que transportaba a un grupo de estudiantes a su viaje de egresados y volcó camino a Mundo Marino declara hoy por el accidente en el que fallecieron dos nenas y hubo varios heridos. El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, dijo esta mañana que "la imputación se hace por perder el dominio del vehículo" y señaló que "la pena máxima es de 6 años y podría ser de cumplimiento efectivo".

"Por alguna circunstancia, que todavía no podemos establecer, el micro mordió la banquina, no logró reincorporarse y volcó. Se le imputa haber perdido el dominio del vehículo. No tenemos información sobre la posibilidad de que haya estado leyendo o usando el celular", dijo en Radio La Red.

Escoda indicó que Alberto Maldonado, de 48 años, "puede llegar a estar detenido cinco días más. Después del juicio, depende del juez si tendrá la libertad". También aclaró que se trata de "un delito que permite la excarcelación. Es un caso en el que podría esperar el juicio en libertad".