El Cerro Catedral inaugura su temporada de verano con ascensos para peatones

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Tras un invierno atípico, en que la nieve resultó muy escasa, el Cerro Catedral inaugura esta semana su temporada de verano con ascensos para peatones.

“Invitamos a todos a disfrutar la montaña desde una nueva perspectiva. Desde esta semana, los ascensos para peatones se realizan a través de la Telecabina Amancay, de lunes a viernes, de 9.30 a 16, siempre sujeto a condiciones climáticas”, informaron desde Catedral Alta Patagonia, concesionaria del centro de esquí de Bariloche.

Más allá de que su protagonismo se eleva en invierno, lo cierto es que, en cada estación del año, el cerro Catedral tiene una propuesta para los visitantes que llegan a la ciudad: este verano, el sector sur vuelve a ser el punto de encuentro con ascensos a través de la Telecabina Amancay, además de la posibilidad de disfrutar de la gastronomía regional.

El ascenso conduce hasta la cota 1700 de la montaña, desde donde se aprecia una vista panorámica excepcional del Parque Nacional Nahuel Huapi y sus alrededores. La experiencia se profundiza con senderos para caminar y espacios donde realizar avistaje de diferentes especies de la flora y la fauna patagónica.

El trekking “Mirador de conexión” es autoguiado y tiene una dificultad media. Demanda unos 45 minutos de caminata. Además, un parador gastronómico ofrece opciones dulces y saladas para acompañar la pausa. La tarifa diaria por el ascenso es de 36.000 pesos por persona.

Otro centro de esquí que también ofrece experiencias veraniegas es Laderas Cerro Perito Moreno, ubicado a 25 km de El Bolsón y a una hora y media de Bariloche. Desde el 7 de enero y hasta el 27 de febrero, el cerro estará abierto de miércoles a sábados, de 10 a 16, y ofrecerá un abanico de actividades.

Alta montaña

Entre ellas, este verano se reeditará la Experiencia Ventisquero, un trekking de alta montaña que se inicia en la base del cerro. Los visitantes suben los dos tramos de telesilla, hasta llegar a los 1700 m y allí abordan unas camionetas 4x4 especialmente acondicionadas, que después de un recorrido fascinante terminan en el fondo del Plateau, la zona más alta y ancha del centro de esquí.

“Allí arranca el trekking propiamente dicho: tiene una leve dificultad técnica e implica una caminata de montaña de aproximadamente una hora. Se hace en pequeños grupos y con el acompañamiento de guías especializado de montaña. El esfuerzo vale la pena, porque al final de la caminata se alcanza el Mirador del Ventisquero, en la ante-cumbre del cerro”, cuentan desde Laderas.

Caminando sobre la nieve en pleno verano, se llega hasta el borde de la pequeña laguna color verde esmeralda, al pie del Ventisquero. Otra opción para los visitantes es visitar el Parque Aéreo, con puentes colgantes y tirolesas.

Asimismo, en la cota de 1700 se encuentra A-Gusto, un restaurante y confitería de altura que ofrece minutas y bebidas.

El pase en telesillas desde la base hasta el Plateau (dos tramos) cuesta 28.000 pesos. Laderas Cerro Perito Moreno lanzó una promoción 2x1: quienes se alojen en El Bolsón u otra localidad de la Comarca Andina pagan 28.000 pesos por los pases en telesillas.

En tanto, la Experiencia Ventisquero (pases telesillas, 4x4 y trekking guiado) vale 98.000 pesos, mientras que el combo de cabalgata, telesillas y caminata o Parque Aéreo cuesta 63.000 pesos (requiere reserva previa).