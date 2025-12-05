Cómo se prenden las velas de Adviento

El Adviento marca el inicio del ciclo litúrgico para la Iglesia Católica, un período de cuatro semanas de profunda preparación espiritual y reflexión antes de la celebración de la Navidad. Este tiempo, cuyo nombre deriva del latín “adventus” (venida o llegada), involucra ciertas prácticas como el encendido de la Corona de Adviento, un elemento central en hogares y templos. Es así que muchos se preguntan cómo se prenden las velas de esta.

Este ciclo busca preparar el corazón de los creyentes para el nacimiento de Jesús, no solo en su dimensión histórica sino también en la litúrgica, que anticipa su segunda venida. La tradición está cargada de simbolismos que guían a los fieles en su camino hacia la Nochebuena.

Qué es la corona de Adviento, cuál es su significado y cómo es la forma correcta de hacerla en casa

¿Qué es la Corona de Adviento y cuál es su simbolismo principal?

Es un arreglo circular, típicamente elaborado con ramas de pino o abeto, que lleva cuatro velas. Su forma circular representa la eternidad de Dios y la vida eterna que promete, mientras que las ramas verdes simbolizan la esperanza y la nueva vida que trae el nacimiento de Cristo. Es una herramienta que ayuda a los cristianos a prepararse para la Navidad, con un origen que se remonta a antiguas tradiciones paganas europeas que fueron adaptadas por el cristianismo para marcar este tiempo sagrado.

¿Cuántas velas tiene la Corona de Adviento y de qué color son?

La Corona de Adviento posee cuatro velas. Generalmente, tres de ellas son de color morado y una de color rosa.

Cada color tiene un significado particular dentro de la liturgia. El morado simboliza la penitencia y la preparación espiritual, lo que evoca a la austeridad necesaria para la conversión de los fieles. El color rosa, en cambio, se enciende en el tercer domingo y representa la alegría y el gozo por la inminente llegada de la Navidad.

¿Cómo se encienden las velas de la Corona de Adviento durante cada domingo?

Corona de Adviento Gemini

Las velas de la Corona de Adviento se encienden progresivamente, una cada domingo. Así es el proceso en que se prenden las velas:

En el primer domingo de Adviento se enciende la primera vela morada , lo que marca el inicio de la espera.

, lo que marca el inicio de la espera. En el segundo domingo, se prende la segunda vela morada , junto con la primera.

, junto con la primera. Para el tercer domingo, se encienden las dos velas moradas previas más la de color rosa, conocida como la “ vela de la alegría ”.

”. Finalmente, en el cuarto domingo, se encienden las cuatro velas (las tres moradas y la rosa) para señalar la cercanía del nacimiento de Jesús.

Esta secuencia simboliza el aumento gradual de la luz a medida que se acerca la Navidad. Así se representa la proximidad de Cristo, “luz del mundo”.

¿Cuáles son las dos etapas de preparación del Adviento?

La Iglesia divide el Adviento en dos etapas con enfoques teológicos diferenciados. La primera parte, que abarca desde el primer domingo hasta el 17 de diciembre, tiene un carácter escatológico. La reflexión se centra en la “segunda venida” de Cristo al final de los tiempos e invita a la preparación para su retorno glorioso.

La segunda parte, que comprende del 18 al 24 de diciembre, es conocida como la “Semana Santa” de la Navidad. Durante estos días, la Iglesia intensifica la preparación, que está orientada la meditación hacia el misterio de la Encarnación y los hechos históricos previos al nacimiento de Jesús en Belén.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.