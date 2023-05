Accidentes viales: el elemento clave que reduce hasta tres veces el riesgo de sufrir lesiones graves

escuchar

No usar casco al andar en moto aumenta tres veces el riesgo de sufrir lesiones graves en la cabeza y todavía más –cuatro veces– el de morir por esa causa en el caso de tener un incidente vial, según surge de un análisis de datos de más de 6000 motociclistas atendidos en hospitales bonaerenses, porteños y mendocinos que participan del Registro Hospitalario de la Fundación Trauma. Y el 52% de todos los lesionados en el tránsito son motociclistas.

“El uso obligatorio de casco al conducir motos es la manera más eficiente de reducir la carga de enfermedad y mortalidad por las lesiones relacionadas con el uso de esos vehículos”, señalaron desde la fundación sobre los resultados en 6100 motociclistas en los que, tras asistirlos, quedaron asentados si estaban o no usando casco al momento de que ocurriera el choque.

Todos fueron atendidos en centros de la red hospitalaria para la atención del trauma (caídas, agresiones o autoagresiones, quemaduras, intoxicaciones, ahogamientos y lesiones en el tránsito, entre otros) que adhieren al registro desde que empezó a funcionar hace 13 años. Los datos corresponden, en la provincia de Buenos Aires, a la unidad de pronta atención (UPA) Lezama, sobre la Ruta 2, y los hospitales Sor María Ludovica y San Martín (La Plata), El Cruce (Florencio Varela), San Roque (Gonnet), Simplemente Evita (La Matanza), Erill (Escobar), Allende (Mar del Plata) y Eurnekián (Ezeiza). En la ciudad de Buenos Aires, al hospital Fernández y, en Mendoza, a los hospitales Central, Schestakow, Lagomaggiore y Notti.

En el informe se señala que es elevado el número de motociclistas que no usan cascos Alejandro Guyot - LA NACION

En el 31% de los 40.565 pacientes incluidos en el registro hasta el momento, la lesión estuvo asociada con el transporte, ya sea como peatón o conductor de auto, moto o bicicleta. Son 12.572 casos: más de la mitad (6504) eran motociclistas. Pero solo en 6100 se consignó el uso del casco al momento de sufrir un traumatismo y fue el grupo analizado. La mayoría (76%) no tenía protegida la cabeza al caer de la moto.

En ese grupo, el riesgo de sufrir un traumatismo encefalocraneano grave aumentó tres veces con respecto de los que habían usado casco y la mortalidad fue cuatro veces mayor. No llevar protección elevó 2,3 veces el riesgo de sufrir lesiones físicas graves en todo el cuerpo (trauma grave).

Y, en general –incluidos los motociclistas– la mayoría (80%) de esas lesiones en los menores de 18 fueron leves, mientras que entre los 18 y 59 años esa proporción bajó a menos del 60% y, en los adultos mayores, a entre el 40 y 50 por ciento.

“Esto nos dice que la gravedad de las lesiones aumenta con la edad, mientras que la letalidad lo hace de acuerdo con cuán severa fue la lesión”, definió Ezequiel Monteverde, pediatra especialista en terapia intensiva y director científico de la Fundación Trauma.

Para él, los resultados no solo reafirman que el uso del caso sigue siendo bajo entre los motociclistas también describen cuánto aumenta el riesgo de sufrir una lesión, ya sea moderada o grave, en la cabeza en el caso de tener un incidente vial y de que sea mortal.

“Disminuir las muertes prevenibles por trauma es una tarea compleja, que precisa un abordaje intersectorial. A través de nuestro Programa Trauma contribuimos con los hospitales para que tengan datos de calidad e identifiquen las oportunidades de mejora y para que otros sectores diseñen estrategias de prevención adaptadas a la realidad de cada lugar”, explicó Laura Bosque, directora ejecutiva de la fundación.

Sigue siendo bajo el uso de casco entre los motociclistas y esos aumenta el riesgo de lesiones, complicaciones y mortalidad, de acuerdo con los datos del Registro Hospitalario de Trauma Gentileza Fundación Trauma

De acuerdo con el registro, el 15% de los motociclistas atendidos necesitó internación en terapia intensiva, mientras que un 37% requirió cirugía. Un 13% tenía menos de 18 años.

“Comparados con los automovilistas, los peatones y los ciclistas, las lesiones más comunes en los motociclistas son en los miembros inferiores [56% en el registro], seguidas por las de la cabeza [52%], que siempre son mucho más graves”, explicó Monteverde, que también es especialista en estadística para ciencias de la salud.

También fue mayor el tiempo de internación y las complicaciones en el grupo sin casco al momento del traumatismo. En promedio, esos pacientes pasaron tres días hospitalizados.

Advierten sobre el riesgo de no usar el casco al conducir motos Alejandro Guyot - LA NACION

A los que peor les va

Pero son los peatones a los que peor les va, con una mayor mortalidad y más lesiones en todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza, las piernas y el tórax. De la información en el registro sobre 1670 atendidos por trauma, dos tercios habían sido arrollados por un automóvil (54,6%) o una moto (20,8%). El resto, por transporte pesado o colectivos.

“Son los que tienen el peor pronóstico”, dijo Monteverde. “La mortalidad en todos los pacientes registrados por trauma asociado al transporte es del 6,5%, pero al mirar solo los peatones asciende al 10,2%, lo que es muy alto porque se trata de muertes evitables –sostuvo–. En los motociclistas, es del 6,4% y, en los automovilistas, del 5,2%.”

Entre los ciclistas, en tanto, la proporción que llega a los hospitales es del 7% entre las personas que sufren alguna lesión en el tránsito y aun cuando no todos andan con casco. “Es una proporción baja y no se ve por el momento la misma gravedad que en los motociclistas o en los automovilistas”, explicó a partir de los datos recolectados desde 2010 en la red de hospitales y unidades con atención especializada en trauma.

“Con respecto a la moto, está claro que usar casco está directamente asociado con una menor incidencia de lesiones y mortalidad. En relación a los ciclistas, que en el registro fueron 945, el 4% usaba casco, el 41% no lo hacía y, en el 55%, se desconoció el dato –continuó Monteverde–. En general, los ciclistas tienen lesiones de menor severidad, probablemente por la menor velocidad a la que circulan estos vehículos, pero el escaso tamaño muestral nos impide hacer inferencias que sean representativas. No sé qué pasará con los monopatines con motor eléctrico. Habría que estudiarlo. Por el momento, no tuvimos registros.”