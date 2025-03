“Adolescencia” reaviva el debate: ¿se debe prohibir el acceso a redes a los chicos?

NUEVA YORK.— El guionista y dramaturgo británico Jack Thorne ha escrito varios dramas televisivos con los que esperaba suscitar un debate político. Hasta la semana pasada, nunca habían despegado del todo.

Entonces, su nueva serie, Adolescencia, apareció en Netflix.

En los días que han pasado desde que se estrenó el 13 de marzo, este drama en cuatro partes sobre un chico de 13 años sospechoso de haber matado a una chica de su escuela tras haber estado potencialmente expuesto a ideas misóginas en internet, se ha convertido en el más reciente éxito de Netflix. Tras su estreno, según la empresa de emisión en continuo, este fue el programa más visto de la plataforma en decenas de países, incluyendo a Estados Unidos.

Fotograma de la serie "Adolescencia", donde aparece el joven actor Owen Cooper junto a Stephen Graham

En el Reino Unido, la serie ha sido algo más que un tema de conversación en el lugar de trabajo. También ha reavivado el debate sobre si el gobierno debería restringir el acceso de los chicos a los teléfonos celulares para evitar que tengan acceso a contenidos dañinos.

Los periódicos de este país han publicado decenas de artículos sobre Adolescencia, que Thorne escribió con el actor Stephen Graham. Un titular de The Times of London lo llamó “El drama televisivo que todos los padres deberían ver”, y los activistas a favor de la prohibición del teléfono en las escuelas han reportado un aumento en el apoyo.

En el Parlamento del Reino Unido los legisladores han utilizado el programa para hacer política. La semana pasada, el primer ministro Keir Starmer dijo en la Cámara de los Comunes que estaba viendo Adolescencia con sus dos hijos, y afirmó que era necesario actuar para abordar las “consecuencias fatales” de que los jóvenes y los niños vean contenidos nocivos en internet.

Thorne dijo en una entrevista que se alegraba de que el primer ministro hubiera mencionado su serie. Aun así, añadió, quería que los legisladores británicos hicieran algo más que hablar de su drama: quiere que aprueben una ley que prohíba a los jóvenes acceder a las redes sociales hasta los 16 años.

Preocupación mundial

Adolescencia aparece en un momento de creciente preocupación mundial por el impacto de los celulares en la salud y el desarrollo social de los niños. El año pasado, Australia prohibió a los menores de 16 años el acceso a redes sociales (aunque la ley incluye muchas excepciones). En febrero, el gobierno de Dinamarca anunció que pronto prohibiría los celulares en las escuelas, algo que Francia ya implementó en las escuelas primarias y secundarias.

Parece que el Partido Laborista, que gobierna en el Reino Unido, no tiene interés por promulgar una ley similar. Sin embargo, aquí hay un largo historial de programas de televisión que convierten temas de preocupación social en las cuestiones políticas más apremiantes del momento, remontándose a la década de 1960, cuando la BBC emitía dramas crudos como Cathy Come Home de Ken Loach. Ese programa arrojó luz sobre la difícil situación de las personas sin hogar, un tema del que en aquella época se hablaba poco.

Más recientemente, tras la transmisión en 2024 de Mr. Bates vs. the Post Office, un drama sobre cientos de empleados postales reales que fueron condenados injustamente por robo, Rishi Sunak, el primer ministro en ese momento, anunció rápidamente una ley para exonerarlos.

James Strong, director de Mr. Bates vs. the Post Office, dijo que parte de la razón por la que Adolescencia estaba generando tanto debate era que los espectadores podían identificarse fácilmente con la serie, que se gira en torno a una familia normal y cariñosa.

También abordó una preocupación social que estaba “a punto de explotar”, dijo Strong.

Los incel son hombres que se consideran célibes involuntarios y que atacan a las mujeres en internet

Thorne contó que empezó a trabajar en Adolescencia hace alrededor de dos años y medio, cuando Graham, el actor, se puso en contacto con él para decirle que le había conmocionado una serie de asesinatos en los que unos chicos habían matado a puñaladas a unas chicas, y que quería escribir una serie que explorara por qué se habían producido esos crímenes.

Al principio, tuvieron problemas para encontrar una motivación para el personaje principal de la serie, Jamie Miller (Owen Cooper), hasta que una asistente sugirió que investigaran la cultura de los incels, hombres que se consideran célibes involuntarios y que atacan a las mujeres en internet.

Thorne dijo que compró un teléfono desechable con el que creó nuevas cuentas en redes sociales y pasó seis meses “sumergiéndome en agujeros muy oscuros” de contenido incel. Eso le hizo darse cuenta, dijo, de que la sombría aritmética de la visión incel del mundo —la creencia de que el 80% de las mujeres se sienten atraídas por solo el 20% de los hombres, por lo que los chicos deben manipular a las chicas si quieren encontrar pareja sexual— también podía parecer “increíblemente atractiva” para muchos hombres jóvenes.

La investigación, dijo Thorne, también lo dejó aterrorizado ante la posibilidad de que su hijo de 8 años se encontrara con este tipo de ideas cuando tuviera un celular.

Profunda sensación de pánico

Daisy Greenwell, fundadora de la organización Smartphone Free Childhood, dijo que el programa hablaba de esa “profunda sensación de pánico” que sentían muchos padres, pero “el gobierno va muy por detrás del público en esto”.

Greenwell dijo que los seguidores habían estado comentando los momentos de la serie que los habían hecho llorar en el grupo de WhatsApp de la organización, y muchos habían destacado el tercer episodio de la serie, en el que una psicóloga, interpretada por Erin Doherty, interroga a Jamie sobre su opinión sobre las mujeres. Durante el intercambio, Jamie pasa de ser un chico dulce y aparentemente inocente a un adolescente agresivo lleno de ira, y Greenwell dijo que ese cambio había perturbado y asustado a muchos padres.

Los detectives hacen interrogatorios en un colegio privado

En una entrevista, Doherty dijo que los actores pasaron dos semanas ensayando el episodio, que, como cada parte de Adolescencia, es una sola toma que dura aproximadamente una hora. Luego grabaron 11 tomas, dijo, y el director eligió la última.

Doherty dijo que solo podía hacer conjeturas sobre por qué el programa estaba tocando una fibra tan sensible, pero añadió que parte del atractivo podría ser que la serie no era didáctica. Aunque muchos espectadores se enfocaban en el uso de los celulares como detonante de las acciones asesinas del chico, el guion de la serie tuvo “la valentía de no dar respuestas”, dijo.

Y aunque Thorne, el coguionista, ha pedido leyes para limitar el uso de los celulares en entrevistas en los medios de comunicación, dijo que su serie nunca culpó únicamente a la tecnología. En Adolescencia, dijo, la escuela del chico está mal financiada y los maestros están demasiado estresados y sobrecargados de trabajo para detener el acoso escolar, la policía no entiende la manera en que los adolescentes se comunican entre sí en las redes sociales, y los amigos y la familia del chico no se dieron cuenta de lo que era capaz de hacer.

Hay un viejo dicho en inglés que dice que para criar a un niño hace falta todo un pueblo, pero Thorne dijo que también “hace falta un pueblo entero para destruir a un niño”. Añadió que solo quería que Adolescencia “convenza a ese pueblo a ayudar a esos chicos”.

Por Alex Marshall

Por The New York Times

The New York Times

Temas AdolescentesVínculos